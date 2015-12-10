Johan Elmander Fenerbahçe'ye karşı attığı golü unutamıyor

Galatasaray’a 2011 sezonunda transfer olduktan sonra 2 yıl boyunca sarı-kırmızılı forma altında attığı önemli gollerle taraftarların gönlünde taht kuran İsveçli golcü Johan Elmander Kopenhag’da Kuzey Gazetesi’nden Sadi Tekelioğlu ve İrfan Kurtulmuş'a önemli açıklamalarda bulundu.

Danimarka futbolunun lokomotif takımlarından Bröndby İF formasını giyen ünlü futbolcu, futbol kariyerinin sonbaharında, güneşli bir sonbahar günü, antreman sonrası Kuzey ekibiyle yaptığı görüşmede Türkiye’yi unutamadığını belirtti.

"O MAÇI UNUTAMAM"

Türkiye’de yaşadıklarını ve anılarını bir nostalji çemberindeymiş gibi anlatırken yüzünden mutluluk gülümsemeleri eksik olmayan Elmander, 12 Mayıs 2012 tarihine dikkat çekti. İsveçli, Galatasaray’ın Kadıköy’de F.Bahçe’yle 0-0 berabere kalarak şampiyonluğunu ilan ettiği o günü hayatı boyunca unutamayacağının altını çizdi: “En önemli anılarımdan biri… O karşılaşmada sakatlanarak sahadan erken çıktım. Çok üzülmüştüm. Ama şampiyonlukla büyük mutluluk yaşadım…”

Kendi sahalarında F.Bahçe’ye karşı oynadıkları ilk derbi maçını 3-1 kazandıklarında Eboue ve Melo ile birlikte kendisinin de bir gol attığına atıfta bulunan Elmander, “Gerçek Galatasaraylı olduğum o golü de asla unutamayacağım. En büyük anı olarak her zaman hatırlıyorum” dedi.

Galatasaray ve İstanbul’dan büyük ve duygu yüklü anılarla ayrıldığına değinen ünlü futbolcu, ordaki kültürü, insanları, futbolu, leziz Türk yemeklerini ve güneşli havaları çok özlediğini belirtti.

Johan Elmander, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi maçlarını sürekli izlediğine değinirken, eski takımının pek iyi bir başlangıç yapmadığına dikkat çekti: “Ama çok kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Özellikle Sneijder gibi bir yıldızı kadrosunda bulundurmasından dolayı mutlaka başarılı olacaktır.”

Tercüman Mert ile görüşüyorum

Sarı-kırmızılı takımda oynadığı dönemde tercümanlığını yapan Mert ile devamlı görüştüğünü belirten Elmander, takımın nasıl gittiği yönündeki bilgileri ondan aldığını ve bazen ortam olduğunda lig maçlarını da izlediğini anlattı.

Fatih Hoca’ya ulaşamadım onu tebrik ediyorum

Türkiye’nin play-off’a kalmadan en iyi 3’üncü olarak Euro 2016’ya gitmesinin kendisinde büyük mutluluk yarattığını söyleyen Elmander, Fatih Hoca’ya ulaşamadığını fakat yakın çevresiyle temasa geçerek tebriklerini ilettiğini ifade etti. Türk Milli Takımı’nın Fransa’da olmasının turnuvaya büyük renk katacağına vurgu yapan Elmander, özellikle fantastik olan Türk taraftarların coşkusuyla milli takımın iyi bir futbol sergileyeceğine inandığını kaydetti.

Futbolu Türkiye’de bırakmak isterim

Bröndby ile sözleşmesinin bu sezon biteceğini belirten Elmander, Türkiye’ye de mesaj gönderdi:

“Futbolu bırakmayı düşünmüyorum. Yaşım 34. Önümde birkaç yıl daha futbol oynamak için zaman var. Kariyerime noktayı Türkiye’de koymak arzusundayım.” İsveçli ünlü yıldız, Galatasaray’a, taraftarlara sonsuz saygılarını iletirken, Türkiye’de geçirdiği iki senelik dönemin kariyerinin en güzel yılları olduğunu bir kez daha vurgulayarak konuşmasına noktayı koydu.