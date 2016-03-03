Joaquin Caparros'un bu yöntemi yok artık dedirtti!

İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'nın eski teknik direktörü Joaquin Caparros'un, İspanyol temsilcisinde görev aldığı dönemde oyuncularını motive etmek için oldukça ilginç bir yola başvurduğu ortaya çıktı.



CİNSEL İÇERİKLİ FİLM İZLETMİŞ

İspanyol basınının servis ettiği haberde, 60 yaşındaki teknik adamın 2012 yılının Aralık ayında oynanan Athletic Bilbao maçı öncesinde oyuncularını motive etmek için cinsel içerikli film izlettiği belirtildi.

"FİLMDEKİ ADAM KADAR MÜCADELE ETMELİSİNİZ" DEMİŞ

Düşme hattından yalnızca 1 puan uzakta olan takımının, maça olan konsantrasyonunu yükselmek için bu yola başvuran Caparros'un, maç önü konuşmasında cinsel içerikli film açtığı ve oyuncularına "Bu filmdeki adam kadar çok mücadele etmelisiniz" dediği kaydedildi.

"NE KADAR ŞAŞIRDIĞIMIZI DÜŞÜNÜN"

Bahsi geçen sezonda Real Mallorca forması giyen Anderson Conceicao da bahsi geçen olayı doğruladı. Brezilyalı savunmacı, "Caparros, maç önü toplantıda bize o malum videoyu açtı. Açtığı videonun ne olduğunu fark ettiğimizde ne kadar şaşırdığımızı bir düşünün" dedi.

"30 SANİYEDEN KISA SÜRDÜ"

O anı unutamadığını söyleyen deneyimli oyuncu, "Bir anda herkesin yüzü değişti. Çünkü kimsenin, ne izlediğimize dair herhangi bir fikri yoktu. Sanırım Amerikan yapımı bir filmdi. 30 saniyeden kısa sürdü ancak yine de benim için unutulmaz bir tecrübe oldu" ifadelerini kullandı.

"SERT OLMALISINIZ" DEDİ

Conceicao ayrıca, "Video devam ederken bize döndü ve 'sahada tıpkı bu adam gibi sert olmalısınız' dedi. Bu videoyu motivasyonumuzu yükseltmek için izlettiğini düşünüyorum. Hepimizden bir reaksiyon almak istemiş olmalı. Eski takım arkadaşlarımla ne zaman konuşsak, hep bu hikayeyi hatırlarız. Etkisinden çıkmak neredeyse imkansız. Oldukça komik bir olaydı" şeklinde konuştu.





TAKIM KÜME DÜŞTÜ HOCA KOVULDU

Bahsi geçen sezonda Real Mallorca küme düşerken, Joaquin Caparros da alınan başarısız sonuçların ardından kovuldu.

Kaynak: Sporcope