Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!

Löw, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2016) aday kadrosuna çağırdığı Podolski’yi uzun yıllardan beri tanıdığını belirtti.

Sarı-kırmızılı oyuncunun Almanya Milli Takımı için önemli olduğunu ifade eden Löw, "Lukas Podolski, bazıları kabul etmek istemese de Türkiye'de iyi bir sezon geçirdi" dedi.

Podolski'nin bu sezon çok sayıda karşılaşmada forma giydiğini ve goller attığını hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fiziksel olarak da iyi durumda. Lukas, takıma çok şey verebilecek bir kişiliktir" yorumunu yaptı.

Löw, Podolski’nin, kendisinden bekledikleri performansı hala ortaya koyabilecek durumda olduğunu da kaydetti.