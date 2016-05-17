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Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!

Almanya Milli Takımının teknik direktörü Joachim Löw, yaptığı bir açıklamada Podolski hakkında övgü dolu sözlere yer verdi.

Joachim Löw Podolski Hakkında Konuştu!

 Löw, başkent Berlin’de yaptığı açıklamada, Fransa'nın ev sahipliğinde  düzenlenecek 2016 Avrupa Şampiyonası'nın (EURO 2016) aday kadrosuna çağırdığı  Podolski’yi uzun yıllardan beri tanıdığını belirtti.

 
Sarı-kırmızılı oyuncunun Almanya Milli Takımı için önemli olduğunu  ifade eden Löw, "Lukas Podolski, bazıları kabul etmek istemese de Türkiye'de iyi  bir sezon geçirdi" dedi.
 
Podolski'nin bu sezon çok sayıda karşılaşmada forma giydiğini ve  goller attığını hatırlatan tecrübeli teknik direktör, "Fiziksel olarak da iyi  durumda. Lukas, takıma çok şey verebilecek bir kişiliktir" yorumunu yaptı.
 
Löw, Podolski’nin, kendisinden bekledikleri performansı hala ortaya  koyabilecek durumda olduğunu da kaydetti.
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Joachim LöwPodolskiAçıklamaAlmanya Milli Takımı
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Adnan 4 ay önce

Joachim Low super

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Murat 4 ay önce

Joachim Low cok basarili.

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