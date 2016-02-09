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Jiangsu Suning Gemileri Yaktı Sneijder'i İstiyor!

Çin kulübü Jiаngsu Suning, Wеslеy Snеijdеr için Gаlаtаsаrаy'a 16 milyon еurоluk tеklif yаptı.

Jiangsu Suning Gemileri Yaktı Sneijder'i İstiyor!

 Avrupa ve dünyanın ünlü kulüplerinin yıldızlarını tek tek ülkelerinde ağırlamaya başlayan Çin ekipleri durmak bilmiyor.

Hollanda basınında yer alan habere göre, Ramires ve Alex Teixeira gibi yıldızları transfer eden Jiangsu Suning Kulübü’nün Galatasaray'ın yıldız oyuncusuna teklif yaptığı öğrenildi.

Ekonomik açıdan Suning şirketinden ciddi bir ekonomik gelir alan Çin kulübünün, Sneijder için16 milyon euroya(52 milyon TL) kadar çıkacağı iddia edildi.

Çinlilerin ilgilendiği diğer yıldız Podolski için ise yıllık 9 milyon euroluk bir teklif var. Poldi de Avrupa'da top koşturmak istese de astronomik teklif oyuncuyu düşündürüyor.

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