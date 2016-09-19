Jeremain Lens'ten tepki! Gole sevinmedi...

Fenerbahçe'nin Kasımpaşa ile karşı karşıya geldiği mücadelede Jeremain Lens ile Dick Advocaat arasında kriz yaşandı. Hollandalı hoca, Fenerbahçe'nin 3-1 önde olduğu 71. dakikada Lens'i kenara alırken; Moussa Sow'u oyuna sürdü.

Su molası sırasında bu kararını oyuncusuna bildiren Advocaat, beklemediği bir tepkiyle karşılaştı. Lens, oldukça üzgün gözükürken jest ve mimiklerle memnuniyetsizliğini ifade etti ve kulübeye oturduktan sonra da elindeki suyu yere fırlattı.

SOW'UN GOLÜNE SEVİNMEDİ

Değişikliğin 2 dakika sonrasında, 73. dakikada ise Moussa Sow ağları havalandırdı ve Fenerbahçe'yi 4-1 üstünlüğe taşıdı. Kameraların döndüğü Jeremain Lens'in gole sevinmediği ve üzgün ve tatsız bir şekilde oturduğu göze çarptı.

Fenerbahçe'nin yeni transferi Lens, mücadelede 2 asistle oynadı.