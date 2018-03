Jem Paul Karacan'dan flaş Galatasaray açıklaması!

Yeşil-beyazlı takımın devre arasında Galatasaray'dan kiraladığı Kıbrıslı Türk futbolcu Jem Paul Karacan, kulübün resmi yayın organı Bursaspor Dergisi'ne açıklamalarda bulundu. Bursaspor'a transfer sürecini anlatan Karacan, "Sezon başında Galatasaray ile imzalamıştım ama daha sonra orada istediğim kadar oynayamadım. Devre arasında Hamza Hoca beni aradı ve ‘Bursaspor'a gelmek ister misin?' diye sordu. Ben de, ‘Kesinlikle, yüzde yüz gelmek isterim' dedim. Bursaspor hakkında çok iyi şeyler duymuştum. Buraya geldikten sonra da her şey güzel gelişti" diye konuştu.



"GALATASARAY'DA DURUM ÇOK DEĞİŞTİ"



‘Sezon sonuna kadar kiralık olarak yeşil-beyazlı formayı giyeceksin. Daha sonraki kariyer planların neler?' sorusuna Jem Karacan, şu yanıtı verdi:



"Gelecek planlarını söylemek çok zordur. Çünkü futbol bir gecede bile değişen bir şey. Şu anda Galatasaray'da durum çok değişti. Yeni bir hocaları var. Benimle ilgili planları ne bilmiyorum ama şu anda sene sonuna kadar Bursaspor'un oyuncusuyum. Bursaspor için gelimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Burada benimle devam etmek isterler mi, bu da Hamza Hoca ile konuşmamız gereken bir konu. Bana soracak olursanız, ben futbol oynamak istiyorum. Burada daha fazla oynayacaksam burada olmak isterim."



"HAMZA HOCA'YA ÇOK GÜVENİYORUM"



‘Bursaspor'dan transfer teklifi geldiğinde ne düşündün?' sorusunu yanıtlayan Karacan, "Öncelikle Hamza Hoca'ya çok güveniyorum. O da bana çok güveniyor. Beni Türkiye'ye U-17 Milli Takım'da çalıştığımızdan beri tanışıyorum. Onun dışında Anton Ferdinand ile konuştum. Reading'te birlikte oynamıştık. O da kulüple ilgili güzel şeyler söyledi. ‘Yeni stadyum yapıldı ve harika bir stadyum var' dedi bana. Futbol oynamayı çok seviyorum ve burada daha fazla futbol oynama şansına sahip olacaksam bu benim için iyi bir şey" diye konuştu.



"HAMZA HOCA'NIN GALATASARAY'DAKİ DURUMU TALİHSİZLİKTİ"



Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu ile ilgili de görüşlerini aktaran 27 yaşındaki oyuncu, "Hamza Hoca ile çok genç yaşta tanıştım. Beni genç milli takıma alan da kendisiydi. Daha sonra da onunla hep temas halinde kaldım. Zaten biliyorsunuz, Akhisar'da çok iyi şeyler yaptı. Daha sonra milli takımda asistan hocalık yaptı. Sonrasında Galatasaray'a gitti ve 3 kupa kazandı. Oradaki durumu talihsizlikti. Gerçekten iyi bir hoca ve buradaki ortamımız gayet güzel" dedi.



"TARAFTARLAR ONU GÖRDÜKLERİNDE ADETA ÇILDIRIYORLAR"



Arjantinli oyuncu Pablo Batalla'nın efsane bir oyuncu olduğunu dile getiren Karacan, "Çok da mütevazi. Taraftarlar onu gördüklerinde adeta çıldırıyorlar. Sahada oynarken de çok üst seviyede bir oyun. Onunla oynamak çok hoşuna gidecek diye Anton bana zaten söylemişti. Dediğim gibi çok üst seviye bir oyuncu ve onunla aynı takımda olmak gerçekten çok güzel. Onunla çok iyi anlaşıyoruz. Umarım o da benim hakkımda böyle düşünüyordur" şeklinde konuştu.



"ZEMİN DIŞINDA HER ŞEY GÜZEL"



Bursa'ya gelirken ne gibi beklentilerin vardı? sorusunu yanıtlayan Jem Karacan, sözlerini şöyle sürdürdü:



"İlk maçı Türk Telekom Arena'da izlemiştim. Bursaspor o maçta çok iyi oynamıştı. Heyecan verici bir futbol ortaya koymuştu. O zaman iyi bir takım olduğunu anlamıştım. Onun dışında tesisler olması gerektiği gibi. Üst seviye takımın imkanları nasılsa aynen öyle, stadyum müthiş. Belki zemin istediğimiz gibi değil ama onun dışında her şey güzel. Dışarıdan bakan biri sadece Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş üçlüsünü görüyor ama bence Bursaspor kesinlikle o seviyede. Türkiye'nin en iyi taraftar topluluğundan birine sahip. Bursaspor o büyük olduğu söylenen takımların seviyesine geliyor."



"UMARIM ORAYI KALEYE ÇEVİREBİLİRİZ"



Timsah Arena hakkındaki görüşlerini de bildiren orta saha oyuncusu, "Bursaspor ile sözleşme imzaladığım zaman ilk birkaç gün yeni stadın yanındaki otelde kaldım. Pencereden bakıyordum, çok büyük ve çok göze çarpan bir stadyumdu. Sonra orada oynadım. Müthiş bir stadyum. Taraftarlar sahaya çok yakın. Çok güzel bir atmosfer oluşuyor. Umarım orayı kaleye çevirebiliriz. Oraya rakipler geldiğinde onlar için maçı kazanmayı çok zor hatta imkansız hale getirebiliriz" dedi.



Kaynak: Skorer