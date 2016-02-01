Jem Karacan sezon sonuna kadar Bursaspor'da!

Galatasaray'la yapılan anlaşmada Jem Karacan, satın alma opsiyonuyla Bursaspor'a kiralandı. Bu arada yeşil beyazlıların istediği diğer bir isim olan Koray Günter için Galatasaray'la anlaşma sağlanamadı.



AYDIN KARABULUT GİTTİ



Bursaspor’da verimli olamayan Aytın Karabulut, bugün takımla ilişkisini kesti ve Gençlerbirliği’ne transfer olacağını söyleyerek Ankara'ya gitti. Bu arada Eskişehirspor’un ısrarla kadrosuna dahil etmek istediği Bakaye Traore ise Bursaspor’da kalmayı tercih etti.