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Jelena Karleusa yürek hoplatan dansı olay yarattı!

Sırp yıldız Jеlеnа Kаrlеusа, jürisi оlduğu yаrışmа prоgrаmındа yаptığı dаns ile yürеk hоplаttı. Sosyal medyada kısa sürеdе yаyılаn vidео izlеnmе rеkоru kırdı

Jelena Karleusa yürek hoplatan dansı olay yarattı!

 Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in şarkıcı eşi elena Karleusa, jürisi olduğu yarışma programında yaptığı dans ile yürek hoplattı.

TARAFTARLAR MEST OLDU

Sosyal medyada kısa sürede yayılan video izlenme rekoru kırdı. Siyah-Beyazlı taraftarlar, Sırp şarkıcının yürek hoplatan dansı videosuna büyük ilgi gösterdi.

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİNE SAHİP

Hatırlanacağı gibi Tosic, sezon başında Gençlerbirliği'nden Beşiktaş'a transfer olmuştu. Öte yandan Beşiktaş'ın Sırp yengesi, sosyal medyada paylaştığı videoları ve fotoğraflarıyla büyük bir hayran kitlesine sahip.
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Jelena Karleusa
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