Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Javier Mascherano'ya şok ceza

Barcelona forması giyen yıldız futbolcu Javier Mascherano vergi kaçırmak gerekçesi ile 1 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Javier Mascherano'ya şok ceza

 Barcelona'nın Arjantinli savunma oyuncusu Mascherano, vergi kaçırdığı gerekçesiyle 1 yıl hapis ve 815.000 euroluk para cezasına çarptırıldı.

İTİRAF ETMİŞTİ

Vergi kaçakçılığından yargılanan Mascherano, 2011 ve 2012 yıllarında toplam 1.5 milyon Euro vergi kaçırdığını önceki duruşmalarda itiraf etmişti. Arjantinli oyuncu, hapis cezasından kurtulmak amacıyla 200 bin Euro faiz ile vergi borcunu kapattı ama cezadan kurtulamadı. Hakim, karar duruşmasında Mascherano'ya 1 yıl hapis ve 815 bin Euro para cezası verdi.


PARA CEZASINA ÇEVRİLMESİ İSTENDİ

Arjantinli oyuncunun avukatı, hapis cezasının askıya alınıp, para cezasına çevrilmesini talep etti. Savcılığın bu talebi olumlu karşılayabileceği belirtiliyor. Mahkemenin, Mascherano'nun hapis cezasını para cezasına çevirme olasılığının yüksek olduğu belirtiliyor. Mascherano karar sonrası, İspanyol yasalarını tam olarak bilmediğini; bu nedenle başka insanlara güvenmenin faturasını ödediğini savundu.
İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Javier Mascherano
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.