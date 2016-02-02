Javi Martinez dizinden ameliyat oldu!

Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Bayern Münih’te forma giyen Javi Martinez’in bugün sol dizinden ameliyat edildiği bildirildi.

Alman kulübünden yapılan açıklamada, Martinez’in bugün Barcelona’da doktor Erst-Otto Münch’ün eşliğinde İspanyol Ramon Cugat tarafından muayeneden geçirildiği ve sol dizinde küçük bir menisküs hasarının tespit edildiği ifade edildi.

Tecrübeli oyuncunun iki doktor tarafından başarılı bir şekilde ameliyat edildiği belirtilen açıklamada, Martinez’in yaklaşık 4 hafta yeşil sahalardan uzak kalacağı kaydedildi.