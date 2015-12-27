Jasper Cillessen'den Kara Kartala Mesaj Geldi!

Ajax formasıyla sergilediği başarılı performansla Hollanda Milli Takımı’nın değişilmez isimleri arasına giren 26 yaşındaki Cillessen takıma kazandırılmasına sıcak bakan ve bu konuda teknik direktör Şenol Güneş’in kararını bekleyen Beşiktaşlı idarecilere; başarılı isimden mesaj geldi.

Ajax’a 2011 yılında Nec Nijmegen’den transfer olan ve 4 senedir formasını giydiği Kırmızı-Beyazlılar’da misyonunu tamamladığını düşünen Cillessen, Kartal’a yeşil ışık yaktı.



‘Cezbedici teklif alırsam...’



Geleceğiyle ilgili olarak yakın çevresine açıklamalarda bulunan 1,85’lik kaleci, “Ajax’la hedeflerime ulaştım. Hollanda Ligi’nde şampiyonluk yaşadım ve artık yeni hedeflere odaklanmam gerekiyor. Milli takımımız da Euro 2016 şansını kaçırdı. Kendimi ispat etmem için yeni bir maceraya ihtiyacım var. Bundan dolayı Türkiye de dahil başka bir ülkede forma giymeye hazırım. Eğer cezbedici bir teklif alırsam bu durum gerçekleşebilir”ifadelerini kullandı.