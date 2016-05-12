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Jason Denayer A Milli Takım Kadrosuna Alındı!

Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Jason Denayer EURO 2016 kapsamında Belçika A Milli Takım kadrosuna çağırıldı.

Jason Denayer A Milli Takım Kadrosuna Alındı!
Bu yaz Fransa'da düzenlenecek Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde, turnuvada mücadele edecek ülkelerin kadroları belli olmaya başladı.

Elemelerde b grubunu 23 puanla zirvede tamamlayan ve EURO 2016'nın güçlü ülkelerinden biri olan Belçika, turnuvada boy gösterecek 24 kişilik resmi kadrosunu duyurdu.

EURO 2016'da İtalya, İrlanda ve İsveç'le birlikte E grubunda yer alacak Belçika kadrosunda, Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Jason Denayer de kendisine yer buldu.

Belçika'da sakatlığı nedeniyle daha önce EURO 2016'yı kaçıracağı açıklanan kaptan Vincent Kompany ve elemelerde zaman zaman şans bulan Trabzonspor'un Belçikalısı Luis Cavanda, kadroya giremeyen isimlerden biri oldu.

İŞTE BELÇİKA'NIN EURO 2016 KADROSU:

Kaleciler: Courtois, Gillet, Mignolet

Defans: Alderweireld, Boyata, Denayer, Engels, Lombaerts, Lukaku, Meunier, Vermaelen, Vertonghen

Orta saha: Dembele, Fellaini, Nainggolan, Witsel

Forvet: Batshuayi, Benteke, Carrasco, De Bruyne, Hazard, Lukaku, Mertens, Origi
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Jason DenayerA Milli TakımBelçika
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