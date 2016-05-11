Jan Olde Riekerink, Galatasaray-Beşiktaş Maçını Yorumladı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray'ın teknik direktörü Jan Olde Riekerink , Beşiktaş maçından sonra bazı konulara açıklık getirdi.

Wesley Sneijder'in oyundan alınması, Fernando Muslera'nın son dakikada gol aramaya çıkması ve Ryank Donk'un performansını değerlendirdi.

İşte Riekerink'in o sözleri;

"SNEIJDER'İ KAYBEDEBİLİRDİK"

“Sneijder, sakatlıktan yeni dönmüştü. Diz ardı kirişi, kaslarla ilgili ve aldatıcı bir sakatlıktır. Onu uzun süreli kaybetmemek için Beşiktaş derbisinde 60 dakika oynayabileceğine karar verdik. Kendisinden daha fazlasını istememiz halinde onu uzun süreli kaybedebilirdik.”



"MUSLERA ÇOK İSTEKLİYDİ"

“Beşiktaş maçının son anlarında Muslera da ileri çıktı. Benimle iletişim kurduğunda zaten orta sahaya gelmişti. Ona ya geri dön diyecektim ya da ileri gitmesine izin verecektim. İstekliydi, orada olmasına karşı çıkmadım. Bu takımın başarmak istemesinin bir yansımasıydı.”



"DONK BENİM SORUMLULUĞUMDA"

“Ryan Donk, Beşiktaş derbisinde bir top kaybı yaptı ama bunun devamında organize olmak için zamanımız vardı. Bilinçli olarak topu kendi kalesine atmadı. Onu oyuna ben aldım, dolayısıyla bu benim sorumluluğumda olan bir durum."