Jagos Vukovic Mario Gomez'e meydan okudu!

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde 3 Mart Perşembe günü Beşiktaş ile karşılaşacakları maçı yorumlayan Torku Konyaspor'un Jagos Vukovic, "Beşiktaş maçı çok önemli. Taraftarımızın desteğini arkamızda görmek istiyoruz. Final yolunda onların desteği çok önemli. Beşiktaş maçını geçmemiz durumunda finale bir adım daha yaklaşmış olacağız. İnşallah final oynar ve kupayı Konya'ya getiririz" dedi.

"İnşallah Gomez bizim maçımızda da oynar"

Siyah beyazlıların önemli silahları olduğuna değinen Vukovic, "Gol yollarındaki en etkili oyuncusu Mario Gomez. İnşallah Gomez bizim maçımızda da oynar. Alman golcüden çekinmiyorum. Çünkü kısa futbolcularla oynamaktansa, fizikli oyuncularla oynamayı tercih ederim." dedi.

Beşiktaş ile Konyaspor'un Süper Lig'in 17. haftasında İstanbul'da oynadıkları maçı siyah beyazlılar 4-0 kazanmış, Mario Gomez 1 gol 1 asistle oynamıştı.