İzlanda Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Rusya'da düzenlenecek finallere katılmak için son sürat hazırlanan Türkiye, Konya'da oynanan Ukrayna maçında 2-2 berabere kaldı. I Grubu üçüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, deplasmandan iyi sonuç alarak moral bulmak istiyor. Peki İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte maç hakkında tüm detaylar...

İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçını İzlanda ile oynayacak. İzlanda-Türkiye maçı 09 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg'ın yöneteceği maç Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE 544. RANDEVUDA

A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile pazar günü yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçıyla 544. karşılaşmasına çıkacak.

Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 543 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 213 kez de rakiplerine yenildi.



Ay-yıldızlı ekip, 232'i deplasmanda, 232'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 713 gol attı, kalesinde 790 gol gördü.

I GRUBU PUAN DURUMU

Hırvatistan 2 1 1 0 7 1 4 İzlanda 2 1 1 0 4 3 4 Ukrayna 2 0 2 0 3 3 22 0 2 0 3 3 2 Finlandiya 2 0 1 1 3 4 1 Kosova 2 0 1 1 1 7 1

TÜRKİYE'NİN I GRUBU MAÇ PROGRAMI

9 EKİM 2016 PAZAR

İzlanda-Türkiye

Ukrayna-Kosova

Finlandiya-Hırvatistan

12 KASIM 2016 CUMARTESİ

Türkiye-Kosova

Hırvatistan-İzlanda

Ukrayna-Finlandiya

24 MART 2017 CUMARTESİ

Türkiye-Finlandiya

Hırvatistan-Ukrayna

Kosova-İzlanda

11 HAZİRAN 2017 PAZAR

Kosova-Türkiye

Finlandiya-Ukrayna

İzlanda-Hırvatistan

02 EYLÜL 2017 CUMARTESİ

Ukrayna-Türkiye

Finlandiya-İzlanda

Hırvatistan-Kosova

5 EYLÜL 2017 SALI

Türkiye-Hırvatistan

İzlanda-Ukrayna

Kosova-Finlandiya



6 EKİM 2017 CUMA

Türkiye-İzlanda

Hırvatistan-Finlandiya

Kosova-Ukrayna

9 EKİM 2017 PAZARTESİ

Finlandiya-Türkiye

Ukrayna-Hırvatistan

İzlanda-Kosova

