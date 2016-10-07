İzlanda Türkiye maçı ne zaman oynanacak?

Rusya'da düzenlenecek finallere katılmak için son sürat hazırlanan Türkiye, Konya'da oynanan Ukrayna maçında 2-2 berabere kaldı. I Grubu üçüncü maçında İzlanda ile karşılaşacak olan A Milli Takımımız, deplasmandan iyi sonuç alarak moral bulmak istiyor. Peki İzlanda-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda başlayacak? İşte maç hakkında tüm detaylar...
İZLANDA-TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Milli Takımımız, FIFA Dünya Kupası Elemeleri üçüncü maçını İzlanda ile oynayacak. İzlanda-Türkiye maçı 09 Ekim Pazar günü saat 21.45'te başlayacak. Laugardalsvöllur Stadyumu'nda İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Mark Clattenburg'ın yöneteceği maç Tv8 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
TÜRKİYE 544. RANDEVUDA
A Milli Futbol Takımı, İzlanda ile pazar günü yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu üçüncü maçıyla 544. karşılaşmasına çıkacak.
Türk Milli Takımı, 93 yıllık tarihinde 285'i resmi, 258'i özel olmak üzere geride kalan 543 maçta, biri hükmen olmak üzere 204 galibiyet aldı, 126 kez berabere kaldı, 213 kez de rakiplerine yenildi.
Ay-yıldızlı ekip, 232'i deplasmanda, 232'i evinde, 79'u da tarafsız sahada olmak üzere bu maçlarda 3ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 713 gol attı, kalesinde 790 gol gördü.
I GRUBU PUAN DURUMUTakımlar 0 G B M A Y P Hırvatistan 2 1 1 0 7 1 4 İzlanda 2 1 1 0 4 3 4 Ukrayna 2 0 2 0 3 3 2 Türkiye 2 0 2 0 3 3 2 Finlandiya 2 0 1 1 3 4 1 Kosova 2 0 1 1 1 7 1
TÜRKİYE'NİN I GRUBU MAÇ PROGRAMI
9 EKİM 2016 PAZAR
İzlanda-Türkiye
Ukrayna-Kosova
Finlandiya-Hırvatistan
12 KASIM 2016 CUMARTESİ
Türkiye-Kosova
Hırvatistan-İzlanda
Ukrayna-Finlandiya
24 MART 2017 CUMARTESİ
Türkiye-Finlandiya
Hırvatistan-Ukrayna
Kosova-İzlanda
11 HAZİRAN 2017 PAZAR
Kosova-Türkiye
Finlandiya-Ukrayna
İzlanda-Hırvatistan
02 EYLÜL 2017 CUMARTESİ
Ukrayna-Türkiye
Finlandiya-İzlanda
Hırvatistan-Kosova
5 EYLÜL 2017 SALI
Türkiye-Hırvatistan
İzlanda-Ukrayna
Kosova-Finlandiya
6 EKİM 2017 CUMA
Türkiye-İzlanda
Hırvatistan-Finlandiya
Kosova-Ukrayna
9 EKİM 2017 PAZARTESİ
Finlandiya-Türkiye
Ukrayna-Hırvatistan
İzlanda-Kosova