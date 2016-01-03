İvan Rakitic'ten Arda Turan hakkında flaş açıklamalar

FIFA'nın yasağının sona ermesine sadece bir kaç gün kaldı ve bu iki oyuncu artık Katalan ekibinin formasını giyebilecekler. Yeni isimlerin kadroya eklenmesiyle Barça'da rotasyon sesleri de yükselmeye başladı.

Rotasyondan en çok etkilenmesi beklenen oyuncuların başında bulunan ve Arda Turan'a formasını kaptırma ihtimali bulunan Hırvat futbolcu, "Arda ve Vidal zor zamanlar geçirdiler. Takıma katılmalarını ve bir araya gelmeyi bekliyoruz. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Takıma yeni isimlerin katılması her zaman iyi bir şeydir ve ekibin kalitesini yükseğe çeker. Onlar da takıma katkıda bulunacak ve bence her şey iyi olacak" diye konuştu.