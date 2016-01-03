Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

İvan Rakitic'ten Arda Turan hakkında flaş açıklamalar

İvan Rakitic takıma yeni katılan Arda Turan hakkında birbirinden samimi açıklamalarda bulundu

İvan Rakitic'ten Arda Turan hakkında flaş açıklamalar

 FIFA'nın yasağının sona ermesine sadece bir kaç gün kaldı ve bu iki oyuncu artık Katalan ekibinin formasını giyebilecekler. Yeni isimlerin kadroya eklenmesiyle Barça'da rotasyon sesleri de yükselmeye başladı.

Rotasyondan en çok etkilenmesi beklenen oyuncuların başında bulunan ve Arda Turan'a formasını kaptırma ihtimali bulunan Hırvat futbolcu, "Arda ve Vidal zor zamanlar geçirdiler. Takıma katılmalarını ve bir araya gelmeyi bekliyoruz. İkisi de çok kaliteli oyuncular. Takıma yeni isimlerin katılması her zaman iyi bir şeydir ve ekibin kalitesini yükseğe çeker. Onlar da takıma katkıda bulunacak ve bence her şey iyi olacak" diye konuştu.

İlgili Galeriler
Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne... Kürtaj yapılan bebeğin feryadı! Canım yanıyor anne...
Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor Boynu bükük çocuğun şimdiki halini görenler şok oluyor
Dili ağzının iki katı kadar büyük Dili ağzının iki katı kadar büyük
Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek Bu kızla evlenene 150 Milyon dolar verilecek
Anahtar Kelimeler:
Arda Turanİvan Rakitic
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.