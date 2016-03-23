Ivan Babek kimdir? İşte o olay hakem

Aslen Hırvat olan Ivan Babek daha önce de skandal kararlara imza atmış bir futbol hakemi.

UEFA Şampiyonlar Ligi grup maçlarından 2007–08 sezonu'ndaki Lazio-Werder Bremen maçını ve 2008–09 sezonu'ndaki Bordeaux-CFR Cluj maçını yönetmiştir.

2015'in Ağustos ayında oynanan UEFA Avrupa Ligi eleme maçında Fenerbahçe ile Atromitos karşılaşmış maçı Ivan Bebek yönetmişti. Bebek bu maçta da ceza sahası dışında topla elle oynayan Atromitos kalecisine kırmızı kart göstermemişti

Türk takımlarına kırmızı kart vermekten çekinmiyor



Hakemin yanlış kararları o kadar çok konuşuldu ki, Cumhurbaşkanı Erdoğan bile konuya müdahil oldu. Erdoğan, Braga-Fenerbahçe maçının hakemi Ivan Bebek’i maçı katletmekle suçladı.

Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Göksel Gümüşdağ ve kulüp başkanları ile temsilcilerini İstanbul’da kabul eden Cumhurbaşkanı, yaklaşık 2 saat 45 dakika süren toplantıda pek çok konudaki düşüncelerini paylaştı.

"Fenerbahçe haksız bir şekilde elendi"





Fenerbahçe'yi 1 milyon Euro'dan etti



Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde çeyrek finale çıkabilseydi UEFA tarafından kendisine 1 milyon euro ödül parası verilecekti. Takım çeyrek final engelini aşması durumunda yarı final için 1.5 milyon euro alacaktı. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi’nde finale kalması halinde ise ikinci olursa 3.5 milyon euro, kupayı kaldırması halinde ise ekstradan 6.5 milyon euro alacaktı.

Ağustos ayında Atromitos’u eledikten sonra UEFA’dan 230 bin euro kazanmış, gruplara kalmayı hak ettiği için ise 2 milyon 400 bin euro ayakbastı parası almıştı. Hakım ilk 32 engelini aştığı için 500 bin euro almıştı. Fenerbahçe bu tura kadar UEFA Avrupa Ligi’nden 5 milyon euroya yakın gelir elde etti. Milliyet'in haberine göre; Erdoğan, Braga’nın fahiş hakem hatalarıyla Fenerbahçe’yi elediğine dikkat çekerken, "Hırvat hakem çok taraflı bir yönetim gösterdi. Maçı resmen katletti. Fenerbahçe haksız bir şekilde elendi" değerlendirmesinde bulundu.

Ay-Yıldızlı ekibimizin Euro2016 elemelerinde İzlanda ile deplasmanda oynadığı ve 3-0 kaybettiği maçta Ömer Toprak'ı kırmızı kartla oyun dışı bırakan Ivan Bebek, oyuncularımıza toplam 3 sarı, 1 kırmızı kart çıkardı. Ivan Bebek'in, Galatasaray'a da kırmızı kart konusunda oldukça cömert davrandığı görülüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde Anderlecht'e deplasmanda 2-0 yenildiği maçta görev yapan Hırvat düdük, Selçuk İnan'ı kırmızı ile oyun dışına göndermiş, Galatasaraylı oyunculara toplam 5 sarı 1 kırmızı kart göstermişti. Hırvat hoca Napoli - Trabzon maçında da Bordo-Mavili oyunculara 3 sarı kart çıkardı.