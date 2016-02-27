İtalyanların skandalları bitmiyor kadınlara büyük ayıp!

Dursun Özbek, yaşananlar nedeniyle İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ıslak imzasıyla bir mektup yazdı. Özbek sitemlerini sıraladığı mektupta özetle şu ifadelere yer verdi: "Sayın Mattiolo, yasal olarak İtalya'ya giriş yapan taraftarımız, polisin şiddetine maruz kaldı. Kadınlara, odalarda üst araması bahanesiyle resmen taciz uygulandı. Kontrolsüz şiddetin mağduru oldular. Yaşananları şiddetle kınıyoruz. İtalya'ya yakışanın bu olmadığına inanıyor ve zat-ı alinizden, sorumluluğu bulunan yetkililerin gerekli uyarı ya da cezayı alması için, hükümetiniz nezdinde girişimde bulunmanızı talep ediyoruz."
Dursun Özbek, yaşananlar nedeniyle İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ıslak imzasıyla bir mektup yazdı. Özbek sitemlerini sıraladığı mektupta özetle şu ifadelere yer verdi: "Sayın Mattiolo, yasal olarak İtalya'ya giriş yapan taraftarımız, polisin şiddetine maruz kaldı. Kadınlara, odalarda üst araması bahanesiyle resmen taciz uygulandı. Kontrolsüz şiddetin mağduru oldular. Yaşananları şiddetle kınıyoruz. İtalya'ya yakışanın bu olmadığına inanıyor ve zat-ı alinizden, sorumluluğu bulunan yetkililerin gerekli uyarı ya da cezayı alması için, hükümetiniz nezdinde girişimde bulunmanızı talep ediyoruz."