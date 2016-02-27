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İtalyanların skandalları bitmiyor kadınlara büyük ayıp!

Gаlаtаsаrаy Kulübü Başkanı Dursun Özbek, İtalya'nın Ankаrа Büyükеlçisi Luigi Mаttiоlо'yа bir mеktup göndеrеrеk tаrаftаrа yönеlik şiddеti kınаdı. Mеktuptа, "Tаrаftаrımız Rоmа pоlisinin keyfi uygulаmаlаrı sеbеbiylе mаçın büyük bölümünü izleyemediler, şiddete ve hakarete mаruz kаldılаr. Kаdınlаrа, kаpаlı оdаlаrdа üst аrаmаsı bаhаnеsiylе tаciz uygulаndı. "dеdi

İtalyanların skandalları bitmiyor kadınlara büyük ayıp!

 Dursun Özbek, yaşananlar nedeniyle İtalya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne ıslak imzasıyla bir mektup yazdı. Özbek sitemlerini sıraladığı mektupta özetle şu ifadelere yer verdi: "Sayın Mattiolo, yasal olarak İtalya'ya giriş yapan taraftarımız, polisin şiddetine maruz kaldı. Kadınlara, odalarda üst araması bahanesiyle resmen taciz uygulandı. Kontrolsüz şiddetin mağduru oldular. Yaşananları şiddetle kınıyoruz. İtalya'ya yakışanın bu olmadığına inanıyor ve zat-ı alinizden, sorumluluğu bulunan yetkililerin gerekli uyarı ya da cezayı alması için, hükümetiniz nezdinde girişimde bulunmanızı talep ediyoruz."

"PANTALONLARINA KADAR SOYDULAR"

Roma'da oynanan Lazio maçını izlemeye giden Sarı-Kırmızılı taraftarların, İtalyan polisinin rencide eden tavırlarıyla karşı karşıya kaldığı ortaya çıktı. Kadın ve erkekleri ayrı ayrı odalara alıp pantalonlarına kadar soyan Roma polisine çok büyük bir tepki oluştu. Türk taraftarların insanlık haklarının çiğnenmesi tepkilere neden oldu. Maça giden bir taraftar olan Kerem Argüden, polisle Türk taraftarlar arasında yaşananların detaylarını Lig Radyo'ya anlattı.

"ANADAN DOĞMA SOYMUŞLAR"

Argüden, "Polis hemen etrafımızı sardı. İlk arama otobüslerden önce yapıldı. Stad önünde arandık. Stadyum dışında da ayakkabılarımızı çıkartıp aradılar. İkili olarak bizleri bir odaya aldılar. Pantolonlar çıkarttırıldı. Daha sonra askerler aradı. Bayan arkadaşlarımızı da 6-7'li gruplar halinde anadan doğma soymuşlar" dedi.
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