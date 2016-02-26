İtalyanlardan haddini aşan sözler

Lazıo'nun, UEFA Avrupa Ligi'nden Galatasaray'ı elemesi İtalyan basınında geniş yankı bulurken, Roma Emniyet Müdürlüğü'nün taşkınlıklar yapan Türk taraftarları UEFA'ya şikayet edeceği kaydedildi.



"BU LAZIO BİR HARİKA"

La Gazzetta dello Sport, "Parolo açtı, Klose kapattı. Bu Lazio bir harika" başlığını kullandığı haberinde, Lazio'nun aklını ve yüreğini ortaya koyarak Galatasaray engelini aştığını belirtti.





GALATASARAY'A 5.5 PUAN

Teknik Direktör Stefano Pioli'nin, maçın kaderini belirleyen ikinci yarıda yaptığı değişikliklerine övgüler yağdırılan haberde, hesapta olmayan tek şeyin Yasin Öztekin'in golü olduğu ve bunun endişeye yol açtığı kaydedildi. Maçın karnesini de hazırlayan gazete, Lazio'nun performansına 7, Galatasaray'ınkine ise 5,5 puan verdi.

EN İYİSİ SELÇUK

Gazete, Galatasaray tarafında maçın en iyisi olarak Selçuk İnan'ı seçerek, ona 10 üzerinden 6,5 puanı layık gördü ve "Takımı batmaktayken en son pes eden o oldu" yorumunu getirdi.

TÜRK TARAFTARLAR POLİSİ KIZDIRDI

Roma'ya gelen 1500 kadar Galatasaray taraftarının, otobüslerle stadyuma gitmeden önce polisle kısa süreli gerilim yaşadığı, kağıt bombalar attığı ve şoförünün hafif şekilde yaralanmasına neden oldukları bir belediye otobüsüne fişek atarak zarar verdikleri de haberde yer aldı.





İKİ TÜRK TARAFTARDAN UYUŞTURUCU ÇIKTI

Ayrıca bir Galatasaray ve bir Lazio taraftarının da müsabaka öncesi bıçaklandığı, iki Türk taraftarın üzerinde uyuşturucu madde, birinde ise kredi kartı şeklinde bir bıçak bulunduğu da belirtildi.

"AVRUPA BİRLİĞİ ÜLKELERİNDE SERBESTÇE DOLAŞAMAZLAR"

Roma Emniyet'inin "sert" ve "zorlayıcı" Türk taraftarlarının taşkınlıklarını UEFA'ya şikayet edeceği de bildirilirken, "Böylesine tehlikeli taraftarların Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşmasına müsaade edilemez" açıklaması da aktarıldı.

İÇİŞLERİ BAKANI İSTİFAYA ÇAĞRILDI

Muhalefetteki aşırı sağcı parti Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini de dün, Türk taraftarların kentin merkezinde böyle taşkınlıklar yapmasına müsaade eden İçişleri Bakanı, Vali ve Emniyet Müdürü'nün istifasını isteyerek, onlara "Acizler" diye hitap etmişti.

"SADECE LAZIO"

Corriere dello Sport gazetesi ise, Avrupa Ligi'nde ilerleyen tek İtalyan takımının Lazio olmasını "Sadece Lazio" manşetiyle gördü. Gazete, Lulic'in yerine oyuna alınan Candreva'nın, Galatasaray'ın dengesini bozduğunu yazdı.