İtalyanlardan Galatasaray'a büyük şok!

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 1-1'in rövanşında deplasmanda Lazio'ya 3-1 yenilerek kupaya noktayı koyarken, sarı-kırmızılı taraftarların Roma'daki taşkınlığı İtalyan polisini harekete geçirdi. İtalyan polisi, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edecek.
UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 1-1'in rövanşında deplasmanda Lazio'ya 3-1 yenilerek kupaya noktayı koyarken, sarı-kırmızılı taraftarların Roma'daki taşkınlığı İtalyan polisini harekete geçirdi. İtalyan polisi, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edecek.