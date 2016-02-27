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İtalyanlardan Galatasaray'a büyük şok!

UEFA Avrupа Ligi'ndе Gаlаtаsаrаy, 1-1'in rövаnşındа dеplаsmаndа Lаziо'ya 3-1 yеnilеrеk kupаyа nоktаyı kоyаrkеn, sаrı-kırmızılı tаrаftаrlаrın Rоmа'dаki tаşkınlığı İtalyan pоlisini hаrеkеtе gеçirdi. İtalyan pоlisi, Gаlаtаsаrаy'ı UEFA'ya şikаyеt еdеcеk

İtalyanlardan Galatasaray'a büyük şok!

 UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray, 1-1'in rövanşında deplasmanda Lazio'ya 3-1 yenilerek kupaya noktayı koyarken, sarı-kırmızılı taraftarların Roma'daki taşkınlığı İtalyan polisini harekete geçirdi. İtalyan polisi, Galatasaray'ı UEFA'ya şikayet edecek.

UEFA'YA ŞİKAYET EDİLECEK

Roma Emniyeti'nin "sert" ve "zorlayıcı" Türk taraftarlarının taşkınlıklarını UEFA'ya götüreceği bildirilirken, "Böylesine tehlikeli taraftarların Avrupa Birliği ülkelerinde serbestçe dolaşmasına müsaade edilemez" açıklaması da aktarıldı.

"ACİZLER" DİYE HİTAP EDİLMİŞTİ

Muhalefetteki aşırı sağcı parti Kuzey Ligi'nin lideri Matteo Salvini de önceki gün Türk
taraftarların kentin merkezinde böyle taşkınlıklar yapmasına müsaade eden İçişleri Bakanı, Vali ve Emniyet Müdürü'nün istifasını isteyerek, onlara "Acizler" diye hitap etmişti.
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