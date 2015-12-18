İtalyanlar Mario Gomez'in Sırrını Çözdü! Ozzie!

“Özyakup’un Gomez ile uyumu Beşiktaş’ı şampiyonluk rüyasına uçuruyor” başlığıyla verilen haberde, Alman yıldızın Fiorentina’daki başarısız sezonlarının ardından Türkiye’de tekrar formunun zirvesine çıktığı, bundaOğuzhan’ın önemli bir payı bulunduğu belirtildi.



Arsenal’de Arsene Wenger’in akademisinden yetişmiş bir isim olduğuna vurgu yapılan Oğuzhan’ın, hücuma dönük orta saha ve ayrıca ön libero olarak da oynayabildiği vurgulandı.



Analizde, milli futbolcunun Beşiktaş’taki yeni görev bölgesinde başarıyla forma giydiği ve takımı adına sezonun en çok öne çıkan isimlerinden bir tanesi olduğu ifade edildi. Inter ve Roma gibi takımların Oğuzhan ile ilgilendiği de ileri sürüldü. (Milliyet)