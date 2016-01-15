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İtalyanlar gözü Lazar Markovic'e dikti

Fenerbahçe'nin Liverpool'dan kiralık olarak renklerine bağladığı genç yetenek Lazar Markovic'in İtalya Serie A takımlarından Fiorentina'nın transter listesine girdiği açıklandı

İtalyanlar gözü Lazar Markovic'e dikti

 Devre arası transfer döneminde kadrosuna bir hücum oyuncusu katmak isteyen Fiorentina'nın, Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic ile ilgilendiği iddia edildi.

HÜCUM OYUNCUSU ARANIYOR

İtalyan basınında yer alan haberde, kanat oyuncusu Ante Rebic'i Verona'ya kiralık olarak gönderen Fiorentina'nın çok kaliteli bir hücum oyuncusu aradığı belirtildi. Elini çabuk tutmaya çalışacak olan Fiorentina'nın gündemindeki isimlerden birinin de Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen Lazar Markovic olduğu vurgulandı.

MENAJERİ FIORENTINA'YA ÖNERDİ

Sırp yıldızın menajeri Fali Ramadani'nin, 21 yaşındaki oyuncuyu Fiorentina'ya önerdiği kaydedildi. Ramadani'nin piyasadaki en etkili isimlerden biri olduğuna dikkat çekilirken, Markovic fikrinin Fiorentina'da ağırlık kazanabileceği ve Liverpool'un hocası Klopp'un da Markovic'in takımdan nasıl gönderildiğini sorguladığı vurgulandı.

SON SÖZ MARKOVIC'İN

Transfer için bonservisi Liverpool'da bulunan Markovic'in isteğinin ne olduğunun önemli olduğu ifade edildi. Sırp kanat oyuncusunun Türkiye'den ayrılarak yeniden kiralık olarak forma giymeye sıcak bakıp bakmayacağının belli olmasının gerektiği vurgulandı.

(Kaynak: Ajansspor)
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Lazar Markovic
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