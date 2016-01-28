İtalyanlar duyurdu Seydou Doumbia Fenerbahçe ile anlaştı

Futboldaki transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir habere daha imza attı. İtalyan gazeteci, Emenike'nin West Ham'a kiralanmasıyla birlikte Fildişili golcü Seydou Doumbia'nın sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Futboldaki transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir habere daha imza attı. İtalyan gazeteci, Emenike'nin West Ham'a kiralanmasıyla birlikte Fildişili golcü Seydou Doumbia'nın sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayacağını açıkladı.