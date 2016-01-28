İtalyanlar duyurdu Seydou Doumbia Fenerbahçe ile anlaştı

Futboldaki transfer haberleriyle dünya çapında ün yapan İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandıracak bir habere daha imza attı. İtalyan gazeteci, Emenike'nin West Ham'a kiralanmasıyla birlikte Fildişili golcü Seydou Doumbia'nın sarı lacivertlilerle sözleşme imzalayacağını açıkladı.



EMENIKE WEST HAM'A DOUMBIA FENER'E

Sky Italia muhabiri, Emmanuel Emenike'nin yarın sağlık kontrolünden geçip West Ham United'a imza atacağını söylerken, Fenerbahçe'nin Roma'nın Fildişili golcüsü Seydou Doumbia transferinde de önemli mesafe kat ettiğini bildirdi.

SON GÖRÜŞME YARIN

Di Marzio, yarın Fenerbahçeli yöneticilerle Romalılar arasında transfer için son bir telefon görüşmesi gerçekleştirileceğini belirtti.

CSKA'YA KİRALANMIŞTI

Geçen sezonun devre arasında CSKA Moskova'dan Roma'ya transfer olan 28 yaşındaki golcü, beklentileri karşılayamayınca bu sezon başında tekrar CSKA Moskova'ya kiralanmıştı.

DOUMBIA DIŞINDA 3 İSİM İDDİASI

Öte yandan Fenerbahçe'ye yakınlığı ile bilinen bir başka gazeteci Ahmet Ercanlar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda sarı lacivertlilerin Doumbia dışında bir İtalyan, bir Brezilyalı ve bir de Arjantinli futbolcuyla görüştüğünü söyledi.

(Kaynak: Ajansspor)