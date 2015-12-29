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İtalyan Volkan Demirel Türkiye'ye indi

Fenerbahçe taraftarı olan İtalyan aile çocuklarına Volkan Demirel ismini vermişlerdi, İstanbul'a iniş yapan aile daha sonra Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi ile buluştu

İtalyan Volkan Demirel Türkiye'ye indi
 Fenerbahçe taraftarı olan İtalyan aile çocuklarına  Volkan Demirel ismini vermişlerdi, İstanbul'a iniş yapan aile daha sonra Fenerbahçe'nin başarılı file bekçisi ile buluştu

Fenerbahçe taraftarı olan İtalyan bir aile, çocuklarına sarı-lacivertli takımın kalecisi Volkan Demirel'in ismini verdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'deki Fenerbahçe-Medicana Sivasspormaçını izlemek üzere İstanbul'a gelen İtalyan aile, karşılaşmanın ardından Volkan Demirel ile buluştu.

Volkan Demirel, çocuklarına ismini veren İtalyan aileyle bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi. Küçük İtalyan Volkan Demirel'in babası da çok mutlu bir gün geçirdiklerini belirterek, Fenerbahçekalecisi Volkan Demirel ile tanışmaktan dolayı memnun olduklarını kaydetti.

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Volkan Demirel
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