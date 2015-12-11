İtalyan takımı Napoli Avrupa Ligi rekorunu kırdı!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden İtalyan temsilcisi Napoli, Avrupa Ligi gruplarında en çok gol atan takım olma ünvanını elde etti.



6 maçta 22 gol atan ve sadece 3 gol yiyen Napoli, tüm maçlarını kazanarak 18 puan topladı! Napoli ayrıca Serie A'da da zirve mücadelesi veriyor.



Grubun son maçında Legia Warszawa'yı 5-2 yenen Napoli'nin gruptaki diğer rakipleri Club Brugge ve Danimarka temsilcisi Midtjylland'tı. Midtjylland da bir sürprize imza atarak grup 2.'si olarak bir üst tura yükselmeyi başardı.