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İtalyan takımı Napoli Avrupa Ligi rekorunu kırdı!

Napoli Avrupa Ligi'nde gol rekoru kırdı. Gruplarda en çok gol atan takım olma ünvanını ele geçirdi. Dün akşam Oynanan Legia Warszawa maçınıda 5-2 kazanarak 18 puan topladı.

İtalyan takımı Napoli Avrupa Ligi rekorunu kırdı!

UEFA Avrupa Ligi D grubunda mücadele eden İtalyan temsilcisi Napoli, Avrupa Ligi gruplarında en çok gol atan takım olma ünvanını elde etti. 

6 maçta 22 gol atan ve sadece 3 gol yiyen Napoli, tüm maçlarını kazanarak 18 puan topladı! Napoli ayrıca Serie A'da da zirve mücadelesi veriyor. 

Grubun son maçında Legia Warszawa'yı 5-2 yenen Napoli'nin gruptaki diğer rakipleri Club Brugge ve Danimarka temsilcisi Midtjylland'tı. Midtjylland da bir sürprize imza atarak grup 2.'si olarak bir üst tura yükselmeyi başardı.

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