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İtalyan devine şok polis baskını!

Bugün alınan bilgiye göre İtalya Serie A ve B takımlarının evrakta sahtecilik suçlaması ile kulüplere baskınlar yapıldı

İtalyan devine şok polis baskını!

 İtalyan mali polis ekipleri, vergi kaçakçılığı ve evrakta sahtecilik suçlamalarıyla İtalya Birinci (Serie A) ve İkinci Futbol Ligi (Serie B) takımları, bazı yönetici ve futbolculara yönelik operasyon başlattı. Operasyona da İtalyanca ofsayt anlamına gelen 'Fuorigioco' adı verildi.

35 TAKIM VE 64 KİŞİ SORUŞTURULUYOR

İtalyan basınında yer alan haberlere göre ülke gündeminde şok etkisi yaşatan arama operasyonunun, Napoli Cumhuriyet Başsavcılığının bir süredir yürüttüğü inceleme çerçevesinde İtalyan mali polis ekiplerince yapıldığı bildirildi. Soruşturmanın 35 takım ve 64 kişiyi kapsadığı aktarıldı.
Savcılığın soruşturma gerekçesinde, vergi kaçırılmasına yönelik köklü bir sistem oluşturulduğu ifadesi yer alırken, operasyona da İtalyanca ofsayt anlamına gelen "Fuorigioco" adı verildi.

MILAN KULÜBÜNE BASKIN

Arama ve el koyma operasyonunda, Milan Evi olarak bilinen Serie A'nın büyük takımlarından Milan'ın genel merkezindeki evraklarda arama yapılırken, aralarında Milan Asbaşkanı Adriano Galliani, Napoli Kulübü Başkanı Aurelio De Laurentiis, Lazio Başkanı Claudio Lotito, Juventus'un eski başkanı Jean-Claude Blanc, Paris Saint-Germain'den Arjantinli futbolcu Ezequiel Lavezzi, Arjantinli eski golcü Hernan Crespo'nun bulunduğu birçok kişinin şüpheliler arasında yer aldığı belirtildi. Bu isimlere ek olarak, bazı savcıların isimlerinin de soruşturmada geçtiği ifade edildi.

SORUŞTURMANIN TEMELİ LAVEZZI

Yeni Şafak Gazetesi'nde yer alan habere göre, soruşturmada 2012 yılında Napoli'den Fransa'nın Paris Saint-Germain takımına transfer olan Lavezzi'nin sözleşmesinin temel oluşturduğu ve toplamda kaçırılan vergi tutarının 12 milyon avro civarında olduğu bildirildi.
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