İtalya Serie A'da Juventus Durdurulamıyor

Torino'daki Juventus Stadı'nda yapılan Serie A'daki haftanın maçını, hakem Luca Banti yönetti. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçti ve golsüz sona erdi.

Mücadelenin ikinci yarısının büyük bölümünde iki takım kontrollü oyununu sürdürürken, maçtaki sessizliği Juventus'un son haftalardaki formda ismi Arjantinli golcü Paulo Dybala bozdu. 77. dakikada ani gelişen ev sahibi takımın atağında Paul Pogba'nın ara pasında ceza sahası içine doğru hareketlenen Dybala, topu önüne aldıktan sonra plase vuruşla kaleci De Sanctis'in solundan ağlara gönderdi: 1-0.

Maçta başka gol olmayınca Juventus, sahadan 3 puanla ayrıldı. Siyah-beyazlılar galibiyet serisini 11 maça çıkarırken, puanını da 45'e yükseltti. Bu sonuçla Juventus, 49 puanlı lider Napoli'yi 2 puan geriden takibini sürdürdü.

Roma ise 35 puanla 5. sırada kalırken, zirveden biraz daha uzaklaştı. 7 yıl aradan sonra geçen hafta tekrar Roma'nın başına geçen teknik direktör Luciano Spalletti, ikinci dönemindeki ilk yenilgisini almış oldu. Spallettili Roma, geçen hafta da lig sonuncusu Hellas Verona ile berabere kalmıştı.



Bu arada, karşılaşma öncesi Juventuslu taraftarlar da yaptıkları koreografi şovla dikkati çekti. Siyah-beyazlılar, 2006 yılında patlak veren "Calciopoli" skandalındaki rolünden ötürü, iki şampiyonluğu elinden alınan kulüplerinin şampiyonluk sayısının, söz konusu iki şampiyonlukla birlikte 33 olduğunu öne süren büyük boyutlarda pankart açtı.