İtalya Serie A'da Felipe Melo'ya şok ceza

İtalya Ligi'nde lider

, 7 maçtır galip gelemeyen

'ya seyircisi önünde sürpriz bir şekilde 2-1 yenilirken, eleştirilerin odağındaki Melo 3 maç men cezasına çarptırıldı. 1-1 giden karşılaşmanın 86'ıncı dakikada penaltıya neden olan son dakikada ise

'nın omuzuna tekme atarak kırmızı kart gören Brezilyalı oyuncu Empoli, Sassuolo ve Atalanta maçlarında forma giyemeyecek.

Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 114 maçta 4 kez oyundan atılan Felipe Melo, İtalya'da bu sezon 12. maçında 2 kez kırmızı kart gördü.

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