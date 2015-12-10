İtalya Napoli - Legia Varşova maçını beklerken ortalık fena karıştı

UEFA Avrupa Ligi D Grubu'nda bu gece İtalyan ekibi Napoli ile Polonya'nın Legia Varşova takımları arasında oynanacak karşılaşma öncesi iki takımın taraftarları arasında kavgalar yaşandı.

Ev sahibi ve konuk ekip taraftarları arasında Napoli Havalimanı ile kent merkezindeki Garibaldi Meydanı'nda yaşanan kavgalarda, aralarında güvenlik güçlerinin de bulunduğu 11 kişinin yaralandığı belirtildi. Yaşanan olaylara ilişkin, 16 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalyan basınına yansıyan haberlerde, Garibaldi Meydanı yakınından geçen ve içinde 4 Napoli taraftarının olduğu bir aracın, Legia Varşova taraftarların saldırısına uğradığı aktarıldı. Meydana gelen olayda, Polonyalı taraftarların aracı ateşe verip, içindeki Napoli taraftarlarından birini de tartakladıkları kaydedildi.