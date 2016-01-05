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İtalya'da Salih Uçan'a sürpriz talip

Fenerbahçe'den kiralık olarak gittiği Roma'da fazla forma şansı bulamayan Salih Uça'ı Sampdoria kulübünün transfer etmek istediği iddia edildi

İtalya'da Salih Uçan'a sürpriz talip

 Ricky Alvarez'i renklerine bağlayarak Ocak ayı transfer dönemindeki ilk takviyesini gerçekleştiren Sampdoria, çalışmalarına devam ediyor. Bu doğrultuda çalışmalarını hızlandıran İtalyan kulübünün milli futbolcumuz Salih Uçan'a da talip olduğu öğrenildi.


TRANSFER HAMLELERİ SÜRECEK

İtalyan basınında yer alan haberde, Ricky Alvarez'i transfer eden Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero'nun hamlelerine devam etme niyetinde olduğu belirtildi.

DODO VE SALİH DE GÜNDEMDE

Inter'in Brezilyalı sol beki Dodo'yu transfer etmeye yakın olan Sampdoria'nın, Roma'dan ayrılması beklenen Salih Uçan'ı da istediği vurgulandı.

BİR TRANSFER DE ADA'DAN

Öte yandan Sampdoria'nın; Dodo ve Salih Uçan'ın yanı sıra, Leicester City ile takasa gideceği de belirtildi. Bu bağlamda, Pedro Pereira'nın Leicester'a, Yohan Benalouane'nın da Sampdoria'ya geleceği kaydedildi.
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