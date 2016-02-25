İtalya'da polis taraftarı taciz etti!

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynayacağı Lazio maçını izlemek için Roma'ya giden sarı kırmızılı taraftarlar havalimanında kötü bir sürprizle karşılaştı. Türk taraftarlar için bugüne kadar pek görülmemiş bir uygulama gerçekleştiren İtalyan polisi, Galatasaray taraftarlarını uçaktan iner inmez beklemeye alıp pasaport kontrolünden önce sıkı bir aramadan geçirdi.





GÖRÜNTÜ ALINMASINA İZİN VERMEDİLER

Taraftarları tepeden tırnağa arayan İtalyan polisinin sert ve taviz vermez tutumu dikkat çekti. Polisler bu işlemler sırasında görüntü alınmasına da izin vermedi.

MAÇ BUGÜN OYNANACAK

Lazio-Galatasaray maçı bugün TSi 20.00'de Roma Olimpiyat Stadı'nda oynanacak. Karşılaşmayı, Rus hakem Vladislav Bezbodorov yönetecek.

BIGLIA: SEZONUN EN ZOR MAÇI

Hürriyet gazetesinin haberine göre, Lazio'nun kaptanı Lucas Biglia (altta) Galatasaray maçı öncesi iddialı açıklamalar yaptı. DHA'nın sorularını yanıtlayan Biglia, "Serie A'da kötü anlar yaşıyor olsak da, Lazio olarak Avrupa liginde belli bir yere gelmek istiyoruz. Matematiksel olarak da bu mümkün. Perşembe günkü maç, bizim için tüm sezonun en önemli karşılaşması olacak" ifadelerini kullandı.

Galatasaraylı Wesley Sneijder'a yönelik övgü dolu sözler sarf eden Biglia, şöyle konuştu: "Sneijder büyük bir futbolcu ve bugüne kadar aralarında Real Madrid'in de bulunduğu Avrupa'nın önemli takımlarında oynadı. Bu seviyedeki bir futbolcu, kesinlikle bizim için ekstra bir motivasyon kaynağıdır. Önemli olan, arzu ettiğimiz gibi turu geçmemizdir."