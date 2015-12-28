İtalya'da Mafya Futbol Takımı Kapattırdı

İtalya Kadınlar Futsal (Salon futbolu) Birinci Ligi (Serie A) takımlarından Sporting Locri, yönetici ve oyuncuların mafya tarafından tehdit edilmesi nedeniyle faaliyetlerine son verme kararı aldı.

MAFYA TEHDİTİ

Ülkenin güneyindeki Kalabriya bölgesinin kulübü olan Sporting Locri'nin yönetiminin, oyuncu ve yöneticilerinin bir süredir bölgede "Ndrangheta" diye anılan mafya örgütü tarafından tehdit ediliyor olması nedeniyle kulübü kapatma kararı alması, ülkede büyük yankı uyandırdı.

"LOCRI KAPANACAK"

İtalyan basınına yansıyan haberlere göre, kadınlar futsal liginde bu sezon aldığı sonuçlarla dikkati çeken ve zirveye oynayan Sporting Locri'nin kulüp başkanı Ferdinando Armeni'nin arabasına 23 Aralık'ta bırakılan "Galiba yeterince açık olamadık. Locri kapanacak" notu, bir süredir devam eden tehditlerde adeta "bardağı taşıran son damla" oldu.

"TEHDİT ALTINDA DEVAM EDEMEYİZ"

Kulüp başkanı Armeni, karşı karşıya kaldıkları durum için söyleyecek kelime bulamadıklarını ifade ederek, "Tehditler altında devam edemeyiz. Bu kadar iyi giderken, aldığımız bu karardan duyduğumuz pişmanlığı da gizlemek faydasız. Böylesine bir spor faaliyetini engellemek isteyenleri anlayamıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi.





FAALİYETLER SONLANDIRILDI

Ferdinando Armeni, tehditler üzerine önce 2010 yılında kurulan takımı ligden çekme kararı alırken, son tehdidin ardından ise kulübün faaliyetlerini tümüyle sonlandırmaya gitti.

TEHDİTLERİN SAHİBİ BELLİ DEĞİL

Sporting Locri kulübüne yönelik tehdide ilişkin savcılık soruşturma başlatsa da henüz tehdit notlarının kimden geldiği ise tespit edilemedi.

LOCRI'YE DESTEK MESAJLARI YAĞDI

"Onur için kapalı" yazarak internet sitesini erişime kapatan Sporting Locri'ye, İtalyan sporunun farklı kademelerinden pek çok destek mesajı geldi.

"LOCRI OYNAMALI"

İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi (CONI) Başkanı Giovanni Malago da ülke gündemine oturan hadiseye ilişkin yaptığı açıklamada, "Locri oynamalı. 10 Ocak'ta kızları sahada görmek istiyorum. Medeni bir ülkede, Locri kulübü, oyuncuları, yöneticileri bu utanç verici, hoşgörüsüz hareketler karşısında vazgeçmemeli" dedi.





İTALYA FUTBOL FEDERASYONU'NDAN DESTEK

İtalya Futbol Federasyonu (FIGC) Başkanı Carlo Tavecchio da Sporting Locri'nin sonuna kadar yanında olduklarını, destek için kadın milli takımlarıyla Kalabriya'ya gideceklerini ifade etti.

AMATÖR LİGLER BİRLİĞİNDEN DESTEK

Ulusal Amatör Ligler Birliği (Dilettanti) de tehditler alan kulübün yanında olduklarını açıkladı.

BEDELSİZ OLARAK DEVREDECEK

Destek mesajlarına teşekkür eden, ancak yine de ikna olmayan kulüp başkanı Ferdinando Armeni, aldıkları karardan vazgeçmeyeceklerini, alıcı çıkması halinde kulübü bedelsiz olarak devretmeye hazır olduğunu da belirterek, kulübü bırakma konusundaki kararlılığını gösterdi.