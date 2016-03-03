İtalya'da kupa finali takımları belli oldu!

Futbolda, İtalya Kupası yarı final rövanş maçında Juventus, normal süresini 3-0 yenik tamamladığı Inter’i penaltı atışlarında eleyerek, kupada finale yükseldi.



Juventus, yarı final ilk maçında sahasında 3-0 yendiği Inter’e Milano’daki Giuseppe Meazza Stadı’nda konuk oldu.

Yağmur altında oynanan müsabakanın 17. dakikasında Marcelo Brozovic ile ev sahibi ekip 1-0 öne geçti ve bu skorla ilk yarıyı üstün tamamladı. Karşılaşmanın 49. dakikasında Inter, Ivan Perisic ile ikinci golü buldu ve skor 2-0’a geldi.

81.dakikada Juventus ceza sahasına soldan giren Perisic’in yerde kalmasını hakem Andrea Gervasoni penaltı olarak değerlendirdi. Penaltı atışını kullanan Brozovic, Inter’in üçüncü golünü attı: 3-0. Bu gol aynı zamanda maçın normal süresinin de skorunu tayin etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Inter, ikinci maçı aynı skorla kazanarak iki maçta eşitliği sağlayınca karşılaşma uzatma devrelerine gitti.

Uzatmalarda Juventus baskısını artırmasına ve son anlarda net pozisyonlar yakalamasına karşın gol sesi çıkmayınca maçın galibini belirlemek için penaltı atışlarına gidildi. Penaltı atışlarında rakibi Inter’e 5-3’lük üstünlük kuran Juventus adını finale yazdıran taraf oldu.

Penaltı atışlarında topu bir tek Interli Rodrigo Palacio ağlarla buluşturamazken, bu da finale çok yaklaşan ev sahibi takıma pahallıya mal oldu. İtalya Kupası’nı geçen yıl 10. kez kazanan Juventus ile bu kupayı bugüne kadar 5 kez müzesine götüren Milan arasındaki dev final mücadelesi, 21 Mayıs'ta Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanacak.