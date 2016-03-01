İsviçre basınından büyük Mario Gomez iddiası

İsviçre'nin Blick gazetesinin iddiasına göre Almanya Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Joachim Löw, Avrupa Şampiyonası'nda santrafor olarak Beşiktaş'ta forma giyen Mario Gomez'i oynatacak.



Haberde yer alan Löw'un açıklamaları şöyle;

"Gomez son yıllarda zor günler geçirdi, ancak Beşiktaş'a transfer olduktan sonra önemli işler yaptı. Türkiye Ligi'nde Beşiktaş'ta oynadığı 22 lig maçında 16 gole imza atarken, yaptığı asistleri de göz önünde bulundurmak lazım. 30 yaşındaki Gomez'in sahalara muhteşem dönüşü beni fazlasıyla sevindirdi."

