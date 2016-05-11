İsveç Euro 2016’ya Hazır

İsveç Milli Takımı Teknik Direktörü Erik Hamren tarafından belirlenen kadroda, Trabzonspor'dan Erkan Zengin ve Kasımpaşa'dan Andreas Isaksson da yer aldı.

Bir dönem Spor Toto Süper Lig'de Kayserispor ve Elazığspor formaları giyen, geçen sezon İsveç Ligi'nde Norrköping ile şampiyonluk sevinci yaşayan Emir Kujovic de kadroya çağrılan oyuncular arasında yer aldı.

Basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Hamren, EURO 2016 öncesi Slovakya ve Galler ile hazırlık maçı oynayacaklarını ve formda bir takımla Fransa'ya gitmek istediklerini söyledi.

Hamren, bir gazetecinin " Erkan Zengin uzun süredir Trabzonspor kadrosunda yer almıyor ve maç eksiği bulunuyor. Neden kadroya çağırdınız?" sorusuna, "Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı için çok önemli bir oyuncu. Zaman zaman Isaksson ve Ibrahimovic de takımlarında sakatlığı ve başka nedenlerle oynamıyor. Erkan, maç eksiğini milli takım kampında kapatabilir." cevabını verdi.

İsveç Milli Takımı'nın 23 kişilik kadrosu şöyle:

Kale: Andreas Isaksson ( Kasımpaşa), Patrik Kalgren (AIK Solna), Robin Olsen ( Kopenhag)

Defans: Ludwig Augustinsson ( Kopenhag), Andreas Granqvist (Krosnadar), Pontos Jansson ( Torino), Erik Johansson ( Kopenhag), Mikael Lustig ( Celtic), Victor Nilsson Lindelöf ( Benfica), Martin Olsson ( Norwich City)

Orta saha: Jimmy Durmaz ( Olympiakos), Albin Ekdal (Hamburg), Emil Forsberg ( Leipzig), Kim Kallström (Grasshoppers), Oscar Hiljemark ( Palermo), Oscar Lewicki ( Palermo), Pontus Wernbloom (CSKA Moskova), Erkan Zengin ( Trabzonspor), Sebastian Larsson ( Sunderland)

Forvet: Marcus Berg ( Panathinaikos), Zlatan Ibrahimovic (PSG), Emir Kujovic (Norrköping), John Guidetti (Celta Vigo)