İstediğini Alamayan Yasin Öztekin Ayrılmak İstiyor

Galatasaray'da 1 milyon euro yıllık net ücret alan Yasin Öztekin maaşına zam yapılmasını istedi, olumsuz yanıt alan yıldız futbolcu ayrılmayı düşünüyor
Galatasaray'da geçen sezon sergilediği performansla herkesin takdirini kazanan Yasin Öztekin, yönetimden 1 milyon euroluk yıllık ücretinde iyileştirme istediğinde bulunmuştu. Sarı-Kırmızılı idareciler, bu isteğe bir türlü karşılık vermemişti. Öztekin'in, bu nedenle devre arasında takımdan ayrılma kararı aldığı öğrenildi.
TRANSFER RAFA KALKMIŞTI
Bugün gazetesinde yer alan habere göre; Sezon başında Amerika'nın Kansas City takımı başarılı oyuncuyu kadrosuna dahil etmek istemişti. Yönetim 7 milyon euro bonservis bedeli isteyince bu transfer rafa kalkmıştı. Yasin'in takımdan ayrılma kararını öğrenen Kansas yetkililerin yeniden girişimlere başlayacağı öğrenildi.
ÇİNLİLER YAKIN TAKİPTE
Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Astana maçında başarılı oyuncuyu Arena'da Çin 1. Lig takımlarından Bejing Enterprıses'in takip ettiği ortaya çıktı. Enterprıses'in Sırp teknik direktörü Aleksandar Stanojevic maçı takip etti. Yasin için girişimlerin önümüzdeki günlerde başlayacağı belirtildi.