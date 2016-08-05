İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Başakşehir'in Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki rakipleri belli oldu.
İşte o eşleşmeler;
İŞTE PLAY OFF EŞLEŞMELERİ:
Astana - BATE
Dinamo Tiflis - PAOK
Midtjylland - OSMANLISPOR
Arouca - Olympiakos
AEK Larnaca - Liberec
Avusturya Wien - Rosenborg
Trencin - Rapid Wien
Vojvodina - AZ Alkmaar
Beitar Jarusalem - St. Etienne
Lokomotif Zagreb - Genk
BAŞAKŞEHİR - Shakhtar Donetsk
Maribor - Kabala
Astra - West Ham
Grasshoppers - FENERBAHÇE
Sassuolo - Crvena zvezda
Göteborg - Karabağ
SønderjyskE - Sparta Prag
Brøndby - Panathinaikos
Slavia Prag - Anderlecht
Krasnodar - Partizani
Maccabi Tel Aviv - Hajduk Split
- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre’nin Grasshoppers takımıyla eşleşti.
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Başakşehir'in Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki rakipleri belli oldu.