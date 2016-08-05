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İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

UEFA Avrupa Ligi'nde Türkiye'yi temsil edecek olan kulüplerimiz Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu.

İşte temsilcilerimizin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakipleri

 UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe, Osmanlıspor ve Başakşehir'in Avrupa'nın 2 numaralı kupasındaki rakipleri belli oldu.

İşte o eşleşmeler;

İŞTE PLAY OFF EŞLEŞMELERİ:

Astana - BATE
Dinamo Tiflis - PAOK
Midtjylland - OSMANLISPOR
Arouca - Olympiakos
AEK Larnaca - Liberec
Avusturya Wien - Rosenborg
Trencin - Rapid Wien
Vojvodina - AZ Alkmaar
Beitar Jarusalem - St. Etienne
Lokomotif Zagreb - Genk
BAŞAKŞEHİR - Shakhtar Donetsk
Maribor - Kabala
Astra - West Ham
Grasshoppers - FENERBAHÇE
Sassuolo - Crvena zvezda
Göteborg - Karabağ
SønderjyskE - Sparta Prag
Brøndby - Panathinaikos
Slavia Prag - Anderlecht
Krasnodar - Partizani
Maccabi Tel Aviv - Hajduk Split

- Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda İsviçre’nin Grasshoppers takımıyla eşleşti.

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Uefa Avrupa LigiFenerbahçeOsmanlısporBaşakşehir
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