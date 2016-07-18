İşte Süper Toto Süper Lig'in yeni kuralları

Süper Toto Süper Lig, yeni sezona yeni oyun kuralları ile merhaba diyecek.



19 Ağustos'ta resmi olarak başlayacak olan Süper Toto Süper Lig'in yeni dönemki adı ‘Turgay Şeren’ sezonu olacak.



Uluslararası Futbol Birliği Kurulu’nun (IFAB) son toplantısında kararlaştırılan ve resmi olarak ilk defa EURO 2016’da uygulanan yeni oyun kuralları, Süper Toto Süper Lig için de geçerli olmuş olacak.



SÜPER TOTO SÜPER LİG'İN YENİ OYUN KURALLARI NELER?



DEĞİŞEN OYUN KURALLARI ŞÖYLE;



- Ceza alanında bariz gol şansı içeren faul pozisyonlarında doğrudan üçlü cezaya (penaltı, kırmızı kart, bir maç men) sebep olan karar hafifletilecek. Ceza alanındaki bariz gol şansı pozisyonunda kırmızı kart gösterimi kuralı yumuşatılacak.



- İlk onbirdeki bir oyuncu maç başlamadan kırmızı kart görebilecek. Ancak onun yerine başka bir isim kadroya dahil edilebilecek. Yedek oyuncunun kırmızı kart görmesi halinde listeye yeni oyuncu eklenemeyecek.



- Penaltı vuruşu öncesi çizgiyi terk eden kaleci sarı kart görecek. Vuruş öncesinde ceza sahasına giren oyuncular da sarı kart görecek ve penaltı tekrar edilmeyecek.



- Kırmızı kartlık hareket, temas olmasa dahi kırmızı kartla cezalandırılacak. Temas şartı aranmayacak.



- Kaptanlar takımın davranışlarından tamamen sorumlu olacak.



- Ekipman değişikliği için kenara gelen oyuncular oyunun durmasını beklemeyecek. Hakemden izin alarak oyuna dönebilecek.



- Santra vuruşunun ileriye yapılma zorunluluğu kaldırıldı. Artık santralar geriye doğru da yapılabilecek.



- Eğer sahaya yabancı biri (oyuncu listesindekiler, yedekler, oyundan çıkanlar, kırmızı kart görenler, teknik heyet, yetkililer hariç) girer ve o sırada top da kaleye doğru gidip gol olursa ve sahaya giren kişi savunma oyuncusunu engellemez ya da topa bir müdahalede bulunmaz ise gol geçerli sayılacak.