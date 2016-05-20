İşte Süper Ligin Kralı Mario Gomez ve Tacı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonu şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. 43 bin taraftar ise hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi..





ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİLER

Orta sahanın ortasında hep birlikte toplanan siyah-beyazlı futbolcular burada objektiflere "Şampiyonluk" pozu verdi. "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" marşı eşliğinde taraftarını selamlayan Beşiktaşlı futbolcular, ardından sahanın ortasında yuvarlak oluşturarak taraftarı alkışladı. Oğuzhan Özyakup ise foto muhabirlerine büyük bir Beşiktaş bayrağı açarak poz verdi. Futbolcular saha içerisinde taraftarı selamladıktan sonra içeriye girdi ve şampiyonluk kupası için beklemeye başladı. Bu arada da Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlıların eski Başkanı Süleyman Seba'yı tribünlerden anmayı ihmal etmedi.

JELENA TOSİC SAHNEDE

Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi ünlü sanatçı Jelena Tosic de Vodafone Arena'da konser verdi. Bu sırada Mario Gomez ise Dusko Tosic'i sahneye attı. Dusko ve Jelena çifti sahnede müthiş bir performansa imza atarak taraftarı mest etti. Tosic daha sonra bütün takım arkadaşlarını sahneye çağırdı ve Beşiktaşlı futbolcuların hepsi sahnede dans etmeye başladı.

SİMGE SAĞIN ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ