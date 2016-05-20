İşte Süper Ligin Kralı Mario Gomez ve Tacı

Beşiktaş Futbol Takımı, Spor Toto Süper Lig 2015-2016 sezonu şampiyonluk kupasını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören'in elinden aldı. 43 bin taraftar ise hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söyledi..
ÇILGINLAR GİBİ EĞLENDİLER
Orta sahanın ortasında hep birlikte toplanan siyah-beyazlı futbolcular burada objektiflere "Şampiyonluk" pozu verdi. "Sevemez kimse seni benim sevdiğim kadar" marşı eşliğinde taraftarını selamlayan Beşiktaşlı futbolcular, ardından sahanın ortasında yuvarlak oluşturarak taraftarı alkışladı. Oğuzhan Özyakup ise foto muhabirlerine büyük bir Beşiktaş bayrağı açarak poz verdi. Futbolcular saha içerisinde taraftarı selamladıktan sonra içeriye girdi ve şampiyonluk kupası için beklemeye başladı. Bu arada da Beşiktaş taraftarı, siyah-beyazlıların eski Başkanı Süleyman Seba'yı tribünlerden anmayı ihmal etmedi.
JELENA TOSİC SAHNEDE
Beşiktaş'ın Sırp futbolcusu Dusko Tosic'in eşi ünlü sanatçı Jelena Tosic de Vodafone Arena'da konser verdi. Bu sırada Mario Gomez ise Dusko Tosic'i sahneye attı. Dusko ve Jelena çifti sahnede müthiş bir performansa imza atarak taraftarı mest etti. Tosic daha sonra bütün takım arkadaşlarını sahneye çağırdı ve Beşiktaşlı futbolcuların hepsi sahnede dans etmeye başladı.
SİMGE SAĞIN ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Ünlü sanatçı Simge Sağın da Beşiktaş'ın şampiyonluk kutlamalarında sahneye çıkan sanatçılar arasındaydı. Taraftarın, 'Simge ortaya üçlü çektir Kartal'a' tezahüratlarını karşılıksız bırakmayan Simge, siyah-beyazlı taraftara üçlü çektirdi. Ardından ünlü sanatçı bu sene zirve yapan şarkısı, 'Miş Miş'i söyleyerek Beşiktaşlı taraftarları coşturdu..
KUPA TÖRENİNDEN BÜYÜK COŞKU
Vodafone Arena'da yaklaşık 3 saat süren konserlerin ve eğlencenin ardından sıra kupa törenine geldi. Sahneye tek tek çağrılan futbolcuların ardından Beşiktaş'a 2015-2015 Hasan Doğan Sezonu Spor Toto Süper Lig şampiyonluk kupası Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören tarafından verildi. Futbolcular sahneye çağrılırken, yabancı futbolcuların ve Türk futbolcuların sırtlarında kendi ülkelerinin bayrağı olurken, sadece Mario Gomez'in sırtında Beşiktaş bayrağı olması dikkat çekti. Bütün futbolcuların sahaya inmesinin ardından statta havai fişekler patlatıldı ve görsel şov başladı..