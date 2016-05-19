İşte Süper Ligin Kralı Mario Gomez!

Sezon başında İtalya’nın Fiorentina takımından kiralık olarak transfer edilen Alman futbolcu, ligde forma giydiği 33 maçta 26 kez fileleri havalandırarak gol krallığı yarışında sezonu zirvede tamamladı.

Mario Gomez, sezonu en yakın takipçileri Antalyasporlu Samuel Eto’o’nun 6, Akhisar Belediyesporlu Hugo Rodallega’nın da 7 gol önünde bitirdi. Beşiktaş tarihindeki dördüncü gol kralı olan Alman futbolcu, siyah-beyazlı takımın 14 sezon sonra bu unvanı kazanmasını sağladı.

Beşiktaş’ta 1962-1963 sezonunda Güven Önüt 19, 1989-1990 sezonunda da Feyyaz Uçar 28 golle ligin en skorer isimleri olurken, 2001-2002 sezonunda ise İlhan Mansız 21 golle zirveyi Galatasaraylı Arif Erdem ile paylaştı. Mario Gomez, siyah-beyazlı takımın ilk yabancı gol kralı unvanına sahip oldu.

Bu sezon resmi maçlarda 28 gol atan Alman futbolcu, Beşiktaş tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı oyuncu olma başarısını da gösterdi.

Asist kralı

Sosa Beşiktaş’ın Arjantinli futbolcusu Jose Sosa da Süper Lig’in asist kralı unvanını kazandı. Arjantinli futbolcu, ligde forma giydiği 31 maçta 12 kez golden önceki pası verdi.

Josa Sosa, ayrıca ligde 7 kez topu ağlarla buluşturdu.

Unvanlar

Beşiktaş’ın Spor Toto Süper Lig’i, 25 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 mağlubiyet sonucunda 79 puanla zirvede tamamlayan Beşiktaş, birçok unvanın da sahibi oldu.

Ligde en fazla galibiyeti elde eden takım olan Beşiktaş, aynı zamanda 75 golle sezonun en skorer ekibi olmayı da başardı. Siyah-beyazlı takım, ayrıca artı 40 averajla bu alanda da zirvede yer aldı.