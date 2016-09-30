İşte Şenol Güneş'in yeni 10 numarası!

Dinamo Kiev maçının ardından yarın Süper Lig’de Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta teknik direktör Şenol Güneş, Ukrayna ekibine karşı ilk 11’de görev verdiği Tolgay Arslan’ı bu kez 10 numara pozisyonunda oynatacak.



Özellikle Kiev’e karşı ilk yarı kusursuza yakın bir performans sergileyen Tolgay’ın, sakatlığı devam edenOğuzhan Özyakup ile önceki günkü maç sonrası sağ üst baldırında zorlanma tespit edilen Talisca’nın yokluğunda, Rizespor’a karşı Cenk Tosun’un arkasında oynaması bekleniyor. Yıldız oyuncunun arkasında da Atiba Hutchinson’ın partnerinin, Gökhan İnler olmasına kesin gözüyle bakılıyor.



Adriano çıkıyor, Olcay giriyor



Oğuzhan gibi son idmana katılmayan sağ bek Gökhan Gönül’ün de Karadeniz deplasmanında yer almayacağı, bu bölgede de yine Andreas Beck’in görev yapacağı bildirildi. Brezilyalı Adriano’nun da yedek soyunması beklenirken, sol bek Caner Erkin’in önünde Olcay Şahan’ın oynayacağı öğrenildi.