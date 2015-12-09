İşte Şanlıurfaspor İle Adı Geçen Emmanuel Eboue Gerçeği

Bir dönem Galatasaray forması giyen başarılı futbolcu Emanuel Eboue ile ilgili Şanlıurfaspor ile anlaştı iddiaları hakkında açıklama geldi
Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, son günlerde bazı medya kuruluşlarında Eboue ile sarı-yeşilli ekibin anlaştığına ilişkin asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.
Söz konusu futbolcuyla kulübün herhangi bir görüşmesinin olmadığı vurgulanan açıklamada, "Emmanuel Eboue'nin Şanlıurfaspor ile anlaştığı haberleri çıkmakta. Kulübümüz bu futbolcuyla herhangi bir şekilde görüşmemiştir. Eboue'yi kulübümüzde düşünmüyoruz" ifadeleri kullanıldı.