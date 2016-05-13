İşte Şampiyonluk Kupası!

Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, kupa tanıtımında yaptığı açıklamada, rekabet ve heyecanla geçen Spor Toto Süper Lig ’de sezonunun bitimine iki maç kaldığını hatırlatarak, "Düğüm çözülmek üzere. Ben şimdiden şampiyon olacak takımı kutluyorum ve umuyorum ki bizi Avrupa’da en iyi şekilde temsil eder." dedi.

Şampiyonluk ve düşmeme mücadelesiyle bu yıl futbol sezonunun çok yoğun geçtiğini belirten Kasapoğlu, "Seyircilerimize de centilmenlikleri nedeniyle teşekkür ediyorum. 2015-2016 sezonuna katkı sağlayan tüm takımları ve yöneticilerini kutluyorum. Avrupa’da mücadele edecek takımlara da başarılar diliyorum. Rekabetten korkmamalıyız. Rakibimiz ne kadar iyi olursa biz de o kadar iyi oluruz, yeter ki mücadelede centilmence olsun." diye konuştu.

Şampiyonluk Kupası’nın geçen yıl olduğu gibi yine Selçuklu motifinde olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, motifin birlik-beraberlik ve zafere vurgu yaptığını dile getirdi. Kupa, teşkilatın internet sitesinden duyurulacak saatlerde sporseverler tarafından görebilecek.

Kupanın özellikleri