İşte Mario Gomez'in yeni takımı...

Birçok yönetici ve menajerin bu dönemde Atletico Madrid'e forvet önerilerinde bulunduğu ve son olarak İtalya'dan Mario Gomez önerisinin geldiği kaydedildi.



FIORENTINA'NIN TAKAS PLANI



Öte yandan Fiorentina'nın, Atletico Madrid'in 23 yaşındaki forveti Borja Baston'un da peşinde olduğu ve yapılacak takas operasyonu ile birlikte Mario Gomez'in yüksek maliyetinden kurtularak genç bir ismi kadrosuna katmayı planladığı ifade edildi.



İspanyol ekibinin, 3 sezon önce Bayern Münih'te oynadığı dönemde de golcü oyuncu için girişimlerde bulunduğu, ancak bu hamlenin olumlu sonuçlanmadığı da vurgulandı.



ATLETICO MADRID 'KESİNLİKLE' FORVET ALACAK



Bir süredir forvet transferi için çalışmalar yapan ve Lyon'dan Alexandre Lacazette, Chelsea'den Diego Costa ve Napoli'den Gonzalo Higuain gibi isimler için fiyat soran Atletico, yüksek rakamların ardından bekleyişe geçmişti.



Hücum hattında Antoine Griezmann, Fernando Torres ve Angel Correa gibi üç önemli isim bulunan Simeone'nin ekibinin, Mario Gomez ismini düşüneceği de belirtildi.