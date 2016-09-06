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İşte Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek isimleri UEFA'ya iletti.

İşte Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

 Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Fernandao ve Aatıf Chahechouhe dahil edilmedi. Lens, Volkan Şen ve Sow ise kadroda yer aldı.

İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:

Kaleci

Volkan Demirel

Ertuğrul Taşkıran

Fabiano

Defans

Hasan Ali Kaldırım

Simon Kjær

Şener Özbayraklı

Savaş Polat

İsmail Köybaşı

Gregory van der Wiel

Roman Neustädter

Martin Škrtel

Orta Saha

Mehmet Topal

Souza

Alper Potuk

Ozan Tufan

Volkan Şen

Ramazan Civelek

Muhammed Karakoç

Ahmethan Köse

Salih Uçan

Jeremain Lens

Miroslav Stoch

Forvet

Robin van Persie

Moussa Sow

Emmanuel Emenike

Caner Koca

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