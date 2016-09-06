İşte Kanarya'nın UEFA Avrupa Ligi kadrosu!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosuna Fernandao ve Aatıf Chahechouhe dahil edilmedi. Lens, Volkan Şen ve Sow ise kadroda yer aldı.
İşte Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi kadrosu:
Kaleci
Volkan Demirel
Ertuğrul Taşkıran
Fabiano
Defans
Hasan Ali Kaldırım
Simon Kjær
Şener Özbayraklı
Savaş Polat
İsmail Köybaşı
Gregory van der Wiel
Roman Neustädter
Martin Škrtel
Orta Saha
Mehmet Topal
Souza
Alper Potuk
Ozan Tufan
Volkan Şen
Ramazan Civelek
Muhammed Karakoç
Ahmethan Köse
Salih Uçan
Jeremain Lens
Miroslav Stoch
Forvet
Robin van Persie
Moussa Sow
Emmanuel Emenike
Caner Koca