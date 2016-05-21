İşte Galatasaray’ın Son Dakika Transferleri

20 Mayıs Galatasaray'da günün transfer haberleri Galatasaray transfer listesi ​​​​​​​Galatasaray'nin yeni sezona dair transfer çalışmaları ve bomba transfer listesi bu haberimizde! Süper Lig'in bitişinin ardından gözler takımların transfer çalışamlarına çevrildi.



Birbirinden önemli Süper Lig takımlarının Yaz transfer dönemine girmeden transferfer listelerine aldıkları yıldız futbolcular hangileri? Galatasaray'ın 2016-2017 yaz dönemi 20 Mayıs transfer listesi burada! Spor Toto Süper Lig'den önemli transfer gelişmelerini sizler için derledik...

Bu sene kabus gibi bir sezon geçiren Aslan'da büyük değişim için düğmeye basıldı ama yönetim yine de acele etmiyor. Transfer listesine henüz bir kaç ismi ekleyen Galatasaray Euro 2016 sonrası ibreyi yükselterek peş peşe imzalar attırabilir.

İşte Galatasaray'ın transfer listesinden sızanlar;

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FATİH TERİM TEKRAR MI GELİYOR?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Galatasaray, Lucescu'dan haber beklerken, Fatih Terim'le de Avrupa Şampiyonası sonrası görüşecek. Fatih Terim, 'bekleyin' derse ibrenin Fatih Terim'e dönebileceği ifade edildi.

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MEHMET TOPAL'A TEKLİF

Fenerbahçe ile sözleşmesi bitecek olan Mehmet Topal'a Galatasaray teklif götürüldüğü idda edildi. Galatasaray, Fenerbahçe'nin yaptığı 1 milyon 750 bin Euro'luk tekliften fazlasını önerdi. Topal buna rağmen iki takımdan da 30 Mayıs'a kadar izin istedi. Mehmet Topal'ın asıl amacının ise Fenerbahçe ile beklediği anlaşma olmazsa Sevilla'ya veya Premier Lig'den bir takıma gitmek olduğu öğrenildi.

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Dursun Özbek canlı yayında açıkladı: Rodallega ve Mehmet Topal...

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Lig TV'de Şansal Büyüka'nın Rodallega ve Mehmet Topal'la ilgili sorusu üzerine, "Dzemaili, Bruma ve Telles dönüyor. Tabii yeni bir hoca gelecek, bunlara karar verecek. Kimler gidecek, kimler kalacak. Mehmet Topal ve Rodallega hakkında susma hakkımı kullanıyorum" diyerek, transfer iddiasının doğru olduğunu ima etti.

Facebook'ta PaylaşTwitter'de PaylaşYayınlanma Tarihi: 20/05/2016 19:11:07

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Beşiktaş'tan Skrtel ve Zapata bombası

Beşiktaş'tan Skrtel ve Zapata bombası

Süper Lig şampiyonu Beşiktaş önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne daha güçlü bir kadro ile girmek için takıma takviye yapacak.

Teknik Direktör Şenol Güneş'in istekleri doğrultusunda 2 stoper,sağ bek, sol bek ve santrafor olmak üzere en az 5 transfer yapacak olan yönetim scout ekibinin belirlediği isimlerle temasa geçmeye sezon bitmeden başlamıştı. Bu doğrultuda Liverpool'dan Skrtel, Milan'dan Zapata ile prensip anlaşması yapan Dış Transfer Sorumlusu Erdal Torunoğulları Danimarka'nın Nordsjaelland takımında oynayan Türk oyuncu Emre Mor için de sıkı bir pres yapıyor. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olmasını büyük bir fırsat olarak gören genç oyuncunun Siyah Beyazlı takımı çok istediği ve menajerine bu transferi bitir diye talimat verdiği öğrenildi. Erdal Torunoğulları'nın önümüzdeki günlerde Danimarka'ya giderek oyuncunu kulübü ile görüşme yapması ve bu transferi sonuçlandırması bekleniyor.

İç transfer hedefinde iki isim var

Öte yandan yurt içinden çok fazla transfer alternatifi belirlemeyen yönetimin hedefinde hala Gökhan Gönül ve Serdar Aziz bulunuyor. Gökhan Gönül'ün Fenerbahçe ile yapacağını açıkladığı görüşmenin zamanını ve sonucunu bekleyen yönetim, Teknik Direktör Şenol Güneş'in bir numaralı stoper adayı olan Serdar Aziz için Bursaspor'un kapısını çalacak ve Milli oyuncuyu takıma kazandırmaya çalışacak. Yurt içindeki bu transferleri de Ahmet Nur Çebi ve Metin Albayrak'ın bitirmesi planlanıyor.

Yönetim ayağını sağlam basacak

Vodafone Arena Stadı'nın açılmasından sonra ekonomik anlamda çok büyük sıkıntısı olmayan Siyah Beyazlılar yine de ayağını sağlam basacak ve transferde paraları saçmayacak.

Şampiyonlar Ligi'nden katılım payı, reklam, sponsor geliri, ürün ve bilet satışı ile önümüzdeki sezon için 50 milyon Euro'dan fazla gelir bekleyen Siyah Beyazlılar bu paranın hepsini transfere harcayıp finansal fair play için sıkıntılar yaşamak istemiyor. Bu konuda yine Erdal Torunoğulları'nın pazarlık yeteneğine güvenen Başkan Fikret Orman ve Yönetimin, Torunoğulları'nın Beşiktaş'a en uygun şartlarda oyuncu transferi yapacağına inancı tam. DHA

Facebook'ta PaylaşTwitter'de PaylaşYayınlanma Tarihi: 21/05/2016 16:08

Pereira Volkan Demirel'den vazgeçmedi

Pereira Volkan Demirel'den vazgeçmedi

Sezonu Beşiktaş'ın ardından 2. sırada tamamlayan Fenerbahçe'de kaptan Volkan Demirel, takımın en fazla süre alan ismi oldu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci olan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Vitor Pereira, en fazla forma şansını kaleci Volkan'a verdi.

Sarı-lacivertlilerin Süper Lig'de oynadığı ilk 32 maçın tamamında ilk 11'de sahaya çıkan Volkan, toplam 2 bin 878 dakika sahada kaldı. Bel fıtığı sakatlığı yaşayan Volkan, bu yüzden ligin son iki haftasında forma giyemese de Pereira'nın en güvendiği isim olmayı başardı.

Volkan Demirel'i Mehmet Topal izledi

Volkan Demirel'i takımın bir başka Türk futbolcusu Mehmet Topal takip etti.

Sezon öncesi hazırlık kampında Mehmet'i fazla düşünmeyen Pereira, tecrübeli orta saha oyuncusunu ligin ilk haftasındaki Eskişehirspor maçında yedek soyundurdu. Bu karşılaşmadan sonra Mehmet, Portekizli teknik adamın değişmezleri arasına girdi. Ligde 33 maçın 31'inde ilk 11'de sahaya çıkan, bir maçta da cezası nedeniyle forma giyemeyen milli futbolcu, 2 bin 785 dakika sahada kaldı.

Sarı-lacivertlilerde Volkan Demirel ve Mehmet Topal'ı Danimarkalı stoper Simon Kjaer (2 bin 496 dakika) izledi.

Vitor Pereira, 2015-2016 sezonunda Süper Lig'de 26 futbolcusuna şans tanıdı.

Trabzonspor maçı 88 dakika

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la deplasmanda oynadığı maç yarıda kaldığı için istatistiklere 88 dakika olarak yansıdı.

Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda rakibi karşısında 4-0 öndeyken sahaya giren bir taraftar ilave yardımcı Volkan Bayarslan'a saldırdı. Bunun üzerine 88. dakikada tatil edilen maç Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fenerbahçe lehine 4-0 tescil edildi.

Teknik direktör sezonu tamamlıyor

Fenerbahçe'de sezon içindeki teknik direktör istikrarı yine devam etti.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, son 13 yılda sezon devam ederken teknik direktör değişikliğine gitmedi.

Sonuçlar ne olursa olsun teknik direktörün sezonu tamamlamasına izin verilen sarı-lacivertlilerde, en son 2002-2003 sezonu devam ederken teknik adam değişikliğine gidilmişti.

Kiralıklar beklentileri karşılamadı

Fenerbahçe bu sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı 3 futbolcudan da istediği verimi alamadı.

Porto'da kiralanan kaleci Fabiano Ribeiro ve Abdoulaye Ba ile Liverpool'dan gelen Lazar Markovic, fazla forma şansı bulamadı.

Bu isimlerden Fabiano, Volkan Demirel'in arkasında kaldı. Brezilyalı kaleci Volkan'ın sakatlığı bulunduğu için sadece son 2 hafta ligde forma giydi. Stoperde görev yapan Ba ile kanat oyuncusu Markovic de yaşadıkları sakatlıklardan dolayı takıma katkı veremedi.

Genelde Kjaer-Bruno Alves ikilisinin gerisinde kalan Ba, 6 maçta forma giydi. Bu karşılaşmaların 5'inde ilk 11'de sahaya çıkan Ba, teknik direktöründen 495 dakika süre alabildi.

Fenerbahçe'de sezonun en büyük hayal kırıklıklarından biri Lazar Markovic oldu. Liverpool'dan büyük umutlarla kiralanan Sırp kanat oyuncusu, sezonun yarısını sakatlık sıkıntılarıyla geçirdi. Markovic, sadece 14 maçta oynadı. Bu maçların 9'un da ilk 11 şansı bulan Markovic, 830 dakika sahada kaldı. Ligin ikinci yarısında sadece 3 maç oynayabilen Markovic, toplam 16 hafta ise sakatlığından dolayı kadroya giremedi.

13 yıl sonra ilk kez

Fenerbahçe'nin kalesini Süper Lig'de 13 yıl sonra yabancı bir kaleci korudu.

Sezonun 33. haftasında Gençlerbirliği maçında Volkan'ın sakatlığında kaleye geçen Fabiano'nun görev aldığı Fenerbahçe'de, lig maçında forma giyen son yabancı kaleci 13 yıl önce Robert Enke olmuştu. Enke, 2003-04 sezonunun ilk haftasında 10 Ağustos 2003'te Kadıköy'de İstanbulspor'a 3-0 yenildikleri maçta görev yapmıştı.

Caner Erkin sadece 13 maç oynadı

Fenerbahçe'nin milli oyuncusu Caner Erkin, bu sezon istediği forma şansını bulamadı.

Formasını Hasan Ali Kaldırım'a kaptıran ve bu duruma sezonun ikinci yarısındaki Galatasaray derbisi öncesi isyan ederek Pereira'yla tartıştığı için kadro dışı bırakılan Caner, sadece 13 maçta forma giydi.

Fenerbahçe'yle 6. sezonunu geçiren ve en az forma şansı bulduğu dönemi yaşayan Caner, kötü bir sezonu geride bıraktı.

Volkan Şen 2. yarıda formayı kaptı

Fenerbahçe'nin Bursaspor'dan sezon başında kadrosuna kattığı Volkan Şen, ligin ikinci yarısında çıkış yakaladı.

Sezonun ilk devresinde 9 maçta sadece 1 kez ilk 11'de oynayan Volkan, ikinci yarıda performansını yükseltti. Pereira, milli futbolcusuna sezonun ikinci yarısında 16 maçta görev verdi. Volkan bu karşılaşmaların 14'ünde ise ilk 11'de sahaya çıktı.

Fernandao, Van Persie'den fazla oynadı

Vitor Pereira, elindeki iki santrafordan Jose Fernandao'ya Süper Lig'de daha fazla forma şansı tanıdı.

Bu yüzden eleştirilen Pereria, Fernandao'yu 32, Van Persie'yi ise 31 maçta sahaya sürdü. Van Persie, 3 karşılaşmada sakatlığından dolayı kadroda yer almadı. Fernandao ise bir maçta cezalı olduğu için oynamazken, bir karşılaşmayı da yedek kulübesinde tamamladı.

İki oyuncu da yirmişer kez ilk 11'de sahaya çıktı. Fernandao sezonu bin 854, Van Persie ise bin 831 dakikayla tamamladı.

Sow ayrıldı

Sezon başında transferin son gününde Birleşik Arap Emirlikleri takımı El-Ehli'ye rekor bir transfer ücretiyle geçen Sow, sarı-lacivertli formayla iki maça çıktı.

Sezonun ilk haftasında Eskişehirspor maçında 90 dakika sahada kalan ve bir gol atan Senegalli futbolcu, Çaykur Rizespor karşılaşmasında da 26 dakika oynadı.

Toplamda 116 dakika süre alan Sow, ikinci haftanın sonunda takımdan ayrıldı.