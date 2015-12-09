İşte Galatasaray'ın UEFA Kupasında ki Muhtemel Rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki son maçında Kazakistan temsilcisi Astana ile 1-1 berabere kalarak C Grubu'nu 5 puanla 3. sırada tamamlayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etme hakkını elde etti. Sarı-Kırmızılı ekip UEFA Avrupa Ligi'nde son 32'den itibaren katılacak.

SERİ BAŞI OLAMAYACAK

Şampiyonlar Ligi'nde gruplarını 3. sırada bitiren 8 takımdan daha çok puan toplayan 4'ü seri başı olarak kura çekimine girecek. Mevcut puanlara göre Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 kura çekiminde seri başı olmayacağı kesinleşti.

KURA ÇEKİMİ STATÜSÜ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda takımlar iki torbaya ayrılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını birinci bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 ekip içerisinden daha çok puan toplayan 4'ü seri başı olacak. Gruplarını 2. bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'inden gelen 8 takımdan daha az puan toplayan 4 ekip de diğer 16 takımı oluşturacak.

KURA ÇEKİMİ 14 ARALIK

Galatasaray'ın ve turu geçerse diğer temsilcilerimizin rakipleri 14 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak. Galatasaray seri başı olamayacağı için ilk maçı 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı 25 Şubat'ta deplasmanda yapacak.

İŞTE MUHTEMEL RAKİPLERİ

Şu ana kadar oynanan maçlar sonucunda Galatasaray'ın 16 muhtemel rakibinden 4'ü kesinleşti.

Napoli (İtalya), Lazio (İtalya), Basel (İsviçre), A.Bilbao (İspanya)

HAKAN ÇALHANOĞLU RAKİP OLMAYACAK

Galatasaray'la birlikte UEFA Şampiyonlar Ligi'nden, UEFA Avrupa Ligi'nin yolunu tutan Shakhtar Donetsk ve Hakan Çalhanoğlu'nun takımı Bayer Leverkusen ise seri başı olmadığı için Galatasaray'ın muhtemel rakipleri arasında bulunmayacak.

GALATASARAY'I DEVLER BEKLİYOR

Şampiyonlar Ligi'nde yarın, Avrupa Ligi'ndeyse perşembe günü oynanacak maçlar sonrası ise muhtemel tüm rakipler belli olacak. Maçların sonucuna göre, Şampiyonlar Ligi'nden Chelsea, Arsenal, Porto, UEFA Avrupa Ligi'nden ise Napoli, Dortmund gibi takımlar Galatasaray'ın muhtemel rakipleri olabilir.