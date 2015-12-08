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İşte Galatasaray - Astana Maçının Muhtemel 11'leri

Galatasaray Şampiyonlar ligi şansını kaybetmesinin ardından avrupadan kopmamak için Astana'yı galibiyetle geçmek istiyor teknik direktör Mustafa Denizli kesinlikle sürprize izin vermeyeceklerini belirtiyor, bu gece oynanacak maçta işte muhtemel 11'ler

İşte Galatasaray - Astana Maçının Muhtemel 11'leri
 Galatasaray Şampiyonlar ligi şansını kaybetmesinin ardından avrupadan kopmamak için Astana'yı galibiyetle geçmek istiyor teknik direktör Mustafa Denizli kesinlikle sürprize izin vermeyeceklerini belirtiyor, bu gece oynanacak maçta işte muhtemel 11'ler
GALATASARAY - ASTANA

SAAT: 21.45
STAT: TÜRK TELEKOM ARENA
HAKEM: CRAIG THOMSON (İSKOÇYA)
YAYIN: TRT 1

MUHTEMEL 11'LER

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Selçuk, Jose, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak Yılmaz

ASTANA: Eric, Ilic, Postnikov, Anicic, Shomko, Dzholchiyev, Zhukov, Canas, Maksimovi, Kethevoama, Kabananga
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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayŞampiyonlar LigiAstana
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