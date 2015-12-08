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İşte Galatasaray - Astana Maçının Muhtemel 11'leri
Galatasaray Şampiyonlar ligi şansını kaybetmesinin ardından avrupadan kopmamak için Astana'yı galibiyetle geçmek istiyor teknik direktör Mustafa Denizli kesinlikle sürprize izin vermeyeceklerini belirtiyor, bu gece oynanacak maçta işte muhtemel 11'ler
08 Aralık 2015 Salı 11:04
Galatasaray Şampiyonlar ligi şansını kaybetmesinin ardından avrupadan kopmamak için Astana'yı galibiyetle geçmek istiyor teknik direktör Mustafa Denizli kesinlikle sürprize izin vermeyeceklerini belirtiyor, bu gece oynanacak maçta işte muhtemel 11'ler
GALATASARAY - ASTANA
SAAT: 21.45
STAT: TÜRK TELEKOM ARENA
HAKEM: CRAIG THOMSON (İSKOÇYA)
YAYIN: TRT 1
MUHTEMEL 11'LER
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Semih, Chedjou, Hakan Balta, Selçuk, Jose, Yasin, Sneijder, Podolski, Burak Yılmaz
ASTANA: Eric, Ilic, Postnikov, Anicic, Shomko, Dzholchiyev, Zhukov, Canas, Maksimovi, Kethevoama, Kabananga
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Anahtar Kelimeler:GalatasarayŞampiyonlar LigiAstana
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