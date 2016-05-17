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İşte Finalin Adı: Bandırmaspor – Gümüşhanespor

Bugün tamamlanan mücadelelerin sonucunda PTT 1.Lig’e çıkmak için mücadele verecek iki takım belli oldu. Ayrıntılar haberimizde.

İşte Finalin Adı: Bandırmaspor – Gümüşhanespor

 Spor Toto 2. Lig Play-Off yarı final rövanş maçlarında İstanbulspor, 1-0'ın rövanşında Bandırmaspor'a evinde de 2-0 mağlup olarak  PTT 1. Lig'e çıkma fırsatını tepti.

Gümüşhanespor ise 1-0 geriye düştüğü maçta Keçiörengücü'nü 3-1 mağlup ederek finale yükseldi.

Bandırmaspor ile Gümüşhanespor arasında oynanacak play-off final maçı, 21 Mayıs Cumartesi günü Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda...

İSTANBULSPOR-BANDIRMASPOR: 0-2 / İLK MAÇ 1-0 Bandırmaspor

Stat: Bahçelievler İl Özel İdare
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, İbrahim Bozbey, Murat Temel
İstanbulspor: Umut, Hüseyin, Oğuzhan Yazıcı, Hurşit, Onur Ergün (Dk.  81 İsmail), Onur Kolay, Orhan, Muhsin (Dk. 71 Abdulkadir), Yalçın, Yakup Ramazan  (Dk. 87 Oğuzhan Biçer), Zafer
Bandırmaspor: Ali Türkan, Serkan, Oğuz Özden, Yusuf, Mehmet (Dk. 60  Hurşut), Oğuz Kocabal (Dk. 85 Hacı Mustafa), Özgür, David Deniz, Muharrem Ozan,  Doğan (Dk. 79 Ali Serin), Bahri
Goller: Dk. 70 Özgür, Dk. 81 Muharrem (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 17 Oğuz Kocabal, Dk. 34 Yusuf, Dk. 53 David Deniz,  Dk. 61 Bahri, Dk. 90 Ali Türkan (Bandırmaspor), Dk. 69 Oğuzhan Yazıcı  (İstanbulspor)
 
GÜMÜŞHANE-KEÇİÖRENGÜCÜ: 3-1 / İLK MAÇ 1-0 Keçiörengücü
 
Stat: Yenişehir
Hakemler: Hakan Ceylan, Serkan Gençerler, Baran Arslan
Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin, Taşkın, Salih Zafer, Cumhur, Ali Özgün  (Dk. 90 Koray), Raşit (Dk. 86 Burak), Zahit (Dk. 64 Cem), Taner, Hüseyin Ali,  Halil, Rıdvan
Keçiörengücü: Şener, Erman, Bora, Hasan Küçcük (Dk. 85 Mikail),  Mustafa, Hasan Üstübücü (Dk. 89 Erdinç), Coşkun, Erkan, Ceyhun (Dk. 68 Eren),  Hüseyin, Yıldıray
Goller: Dk. 36 Yıldıray (Keçiörengücü), Dk. 42 Taşkın, Dk. 80 Hüseyin  Ali, Dk. 84 Raşit (Gümüşhanespor)
Sarı kartlar: Dk. 6 Taner, Dk. 61 Raşit, Dk. 81 Hüseyin Ali, Dk. 82  Halil, Dk. 90 Hasan Hüseyin (Gümüşhanespor), Dk. 14 Bora, Dk. 50 Hüseyin, Dk. 59  Erman, Dk. 65 Ceyhun (Keçiörengücü)
 
MÜCADELEYE BÜYÜK İLGİ
İstanbulspor ile Bandırmaspor arasındaki maça taraftarlar büyük ilgi gösterdi. İki kulübün başkanları ve temsilcilerinin haricinde mücadeleyi Bandırma Kaymakamı Tuncel Sonel, Bandırma Belediye Başkanı Dursun Mirza, Eski Ankara Emniyet Müdürü Cevdet Saral, eski hakem Bünyamin Gezer, Karagümrükspor Başkanı Cengiz Günaydın, Tepecikspor Başkanı Temel Eyüboğlu, Fatih Tekke de izledi.
 
YOĞUN GÜVENLİK ÖNEMLERİ
Maç öncesi stat çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı. Polis, maçı izlemek için Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'nda gelen taraftarları detaylı bir şekilde aradıktan sonra güvenlik noktasından geçirdi.
Öte yandan dün gece Bandırmaspor otobüsüne kamp yaptıkları otelin önünde kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlenmişti. Olayda can kaybı yaşanmazken, takım otobüsü kullanılamaz hale gelmişti.
 
TARAFTARLARDAN DESTEK
Mücadele için Bahçelievler İl Özel İdare Stadı'na gelen iki takım taraftarları kendileri için ayrılan yerleri doldurdu. İstanbulsporlu taraftarlar müsabakaya bando takımı ile gelerek sarı-siyahlı taraftarlara destek oldular.
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BandırmasporGümüşhane SporPtt 1.Lig
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