İşte Fenerbahçe ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri!

Şampiyonlar Ligi'nde grubunu 3. sırada bitiren Galatasaray ile grubunda ilk 2’ye giren Fenerbahçe, Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turundan devam edecek.



UEFA Avrupa Ligi kura çekimi statüsü



UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda takımlar iki torbaya ayrılacak. UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını birinci bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 ekip içerisinden daha çok puan toplayan 4'ü seri başı olacak.



Gruplarını 2. bitiren 12 takım ile Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takımdan daha az puan toplayan 4 ekip de diğer 16 takımı oluşturacak.



Galatasaray ve Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman



Temsilcilerimizin rakipleri 14 Aralık'taki kura çekiminde belli olacak. Galatasaray ve Fenerbahçe seri başı olamadıkları için ilk maçı 18 Şubat'ta İstanbul'da, rövanşı 25 Şubat'ta deplasmanda yapacaklar.



Fenerbahçe ve Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki muhtemel rakipleri



Porto (Portekiz)

Olympiakos (Yunanistan)

Manchester Utd (İngiltere)

Leverkusen (Almanya)

Molde (Norveç)

Liverpool (İngiltere)

Krasnodar (Rusya)

Napoli (İtalya)

Rapid Wien (Avustralya)

Braga (Portekiz)

Lazio (İtalya)

Lokomotiv Moskova (Rusya)

Basel (İsviçre)

Tottenham (İngiltere)

Schalke (Almanya)

A.Bibao (İspanya)



Seri başı olmayan takımlar



Sevilla (İspanya)

Valencia (İspanya)

Galatasaray (Türkiye)

Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

Fenerbahçe (Türkiye)

Sion (İsviçre)

Dortmund (Almanya)

Midtjyyland (Danimarka)

Villarreal (İspanya)

Marsilya (Fransa)

St Etienne (Fransa)

Sporting Lizbon (Portekiz)

Fiorentina (İtalya)

Anderlecht (Belçika)

Sparta Prag (Çek Cumhuriyeti)

Augsburg (Almanya)



* Fenerbahçe aynı gruptan birlikte yükseldiği Molde ile eşleşemeyecek. Kura çekiminde ayrıca aynı ülke takımları da eşleşemiyor.

